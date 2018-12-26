保險業欲延IFRS17　桂先農：銀行在2013年已與國際接軌

▲保險事業發展中心董事長桂先農（左）、副總經理章明純。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

銀行局長退休、現為保險事業發展中心董事長桂先農強調，國內銀行在2013年實施巴塞爾資本協定三，與香港、新加坡同步與國際接軌，而保險業實施IFRS17也是世界趨勢使然。

針對台灣人壽副董事長許舒博公開為業界請命，壽險業實施國際會計準則IFRS17的增資壓力非常大，希望可以從預計2024年施行期再延後，並且調整實行的內容，還有人壽公司獨立董事也不解美國、大陸、日本都沒有要跟進IFRS17，而我國卻決定要採用。

記者今天在保險卓越獎說明會終，詢問保險事業發展中心董事長桂先農對此的看法，他則引用國際改革潮流巴塞爾Basel III標準為例，金管會自2013年起逐年提高資本適足比率之最低法定要求，讓國內銀行資本適足性的計算能符合 Basel III標準，自2019年起，普通股權益比率、第一類資本比率及資本適足率分別須達7%、8.5%及10.5%。

桂先農表示，國內銀行在2013年實施巴塞爾資本協定三，與香港、新加坡同部與國際接軌，而保險業實施IFRS17也是世界趨勢使然。

依保發中心國際會計準則IFRS專區顯示，國際會計準則委員會於2001年改組後，發佈的準則統一稱為International Financial Reporting Standards（IFRS），已於2005年起適用於整個歐系國家，影響公司達7,000多家，其中包括大型知名的保險公司。

國內企業原則上分階段採用國際會計準則，已規劃第一階段公司（包括上市上櫃公司、興櫃公司及金管會主管之金融業等，應自2013年起依IFRS編製財務報告。第二階段公司（包括非上市上櫃及興櫃之公開發行公司、信用合作社及信用卡公司）應自2015年起依IFRS編製財務報告。

而我國會計準則若採用國際會計準則，可增加企業財務報告與國際之比較性，有助於提升資本市場的國際競爭力，且國內企業赴海外籌資，即無需重新依當地國會計準則重編財務報告，另對於有海外轉投資公司之國內企業，可降低會計處理及帳務轉換成本，藉此可提高經營管理效率。