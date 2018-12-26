真實版「魔女的條件」　補教女師戀上17歲雙胞胎高中生！

▲年輕貌美的高中老師，凡事聽從父親為她所安排的一切，直到班上來了一名特別的轉學生之後，她的人生才逐漸有所改變。

圖文／鏡週刊

「魔女的條件」真實版在台灣上演！新北市30多歲馬姓補教女老師，愛上高中男學生而被拒絕，改與該生的雙胞胎弟弟談戀愛，還互稱寶貝，學生家長發現此事後十分氣憤，痛罵女老師「不要臉」、「上一個17歲小孩」。馬女不滿控告公然侮辱和誹謗，但新北地檢認為此事可受公評，對家長不起訴。

據了解，馬女在板橋的補習班任教，起先鎖定一名高中男學生，求愛遭到該生拒絕後，馬女改愛該生的雙胞胎17歲弟弟。馬女與該名弟弟互稱寶貝，還留有親吻、擁抱的照片，這段師生戀最終因一張發票而曝光。

今年1月，學生母親發現二兒子有KTV的刷卡消費收據，質問下發現兒子與女老師有特殊性關係，當天傳訊息質問馬女，馬女也坦承交往，最終簽下切結書，保證不再與2兄弟來往。

▼馬女先後與孿生高中生兄弟搞曖昧。示意圖，非當事人。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

但故事並未就此結束，學生母親在4月間再度發現刷卡收據，母子大吵一架，弟弟因而離家出走，母親最終竟是在馬女的補習班內找到兒子，母親因而氣到大罵「沒有一個女人那麼不要臉！」「妳就是狼師！」「上一個17歲小孩！」等語，馬女則控告她公然侮辱和誹謗。母親辯稱，她是因為一時氣憤才脫口，並沒有要妨害馬女的名譽。

但檢察官認為，馬女確有簽結切結書保證不再和兄弟接觸，臉書訊息更能證明雙方情感已逾越師生分際，「上一個17歲小孩」等內容，是本於「有相當理由確信其為真實」的發言。

至於學生家長痛罵不要臉，檢察官則認為馬女以教育為業，與受教學生的互動應屬可受公評之事，孿生兄弟的母親發現馬女先後與長次子有曖昧，更與次子交往，說出這樣的話難認已逾越合理評論原則的範疇，因此處分不起訴。

▼男高中生母親大罵馬女「狼師」。示意圖。（圖／取自免費圖庫PEXELS）



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