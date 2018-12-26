藍綠2女神合體！高嘉瑜和許淑華自拍　狂嗑甜食被抓包超Q♥





▲高嘉瑜和許淑華。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書粉絲專頁）

政治中心／綜合報導

藍綠兩大女神合體了！？「港湖女神」台北市議員高嘉瑜在26日po出節目錄影的照片，除了放上了美食照片之外，還和一同參與節目的「神力女超人」國民黨立委許淑華合照，引來網友留言「有我的份嗎？」、「美食嘉，出動！」

高嘉瑜擁有甜美外型、呆萌親民形象，在2018九合一大選中以3萬2576票順利連任，取得「港湖第一高票」頭銜。在選舉結束後，高嘉瑜開啟了上街謝票的行程，卻不走多數政客的「車隊加放鞭炮」那一套流程，而是開直播吃美食，向網友們介紹港湖地區的食物，因此被網友封為「食尚玩『嘉』」。

許淑華則因為在2017年7月立法院中，對民進黨立委邱議瑩呼巴掌，所以被支持者封為「神力女超人」；加上在九合一選舉期間擔任韓國瑜競選總部發言人，並於選舉之夜穿上「神力女超人」裝扮，大秀120公分美腿，被視為替韓國瑜選戰神助攻之人。

▲國民黨高雄市長候選人韓國瑜選前之夜，立委許淑華穿女超人裝出場。（圖／記者林敬旻攝）

民進黨、國民黨這2大女神，在26日同時參加主持人李四端的《大雲時堂》節目，暢談生活趨勢。高嘉瑜也偷偷在臉書上透露，錄影很輕鬆，而且有很多好吃的美食，「政論節目可以都這樣嗎？」

《大雲時堂》臉書粉絲專頁上也放上19秒影片，內容是李四端認真地和許淑華講話時，突然發現一旁的高嘉瑜偷偷在吃東西，使他笑稱「妳還真喜歡吃啊！」而許淑華則爆料高嘉瑜挑食，讓李四端質疑「但這是甜食啊！而且她一直在吃啊！」

網友們對此表示，「每次看妳吃東西都覺的很好吃～嘉瑜一定是吃貨來著」、「乾脆當固定班底吧」、「哇，瑜妹跟女超人一起上節目嗎？」不過也有人開玩笑稱「遠端的許淑華的臉都被p歪了XD」、「為什麼嘉瑜這張臉有點腫」。

▼高嘉瑜與李四端。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書粉絲專頁）