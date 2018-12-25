為12萬債勒斃女組頭！他主張「熱心公益」又自首　殺人輕判14年

▲吳男只因談判破裂而怒勒斃女組頭。示意圖與本案無關。（圖／視覺中國）



地方中心／高雄報導

高雄一名吳姓男子積欠吳姓女組頭12萬元，居然因談判不攏就拿大鎖重擊對方頭部，甚至用金屬管線將人勒斃。高雄地院一審認定吳男符合自首要件予以減刑，依殺人罪輕判14年有期徒刑。全案上訴至高雄高分院，法官認為吳男尚未與吳女家屬和解，因此維持原判，仍可上訴。

判決書指出，吳姓男子2018年4月25日前往吳姓女組頭家談判賭債清償事宜，沒想到破局後居然拿機車大鎖擊打對方頭部，再將人拖進浴室內用直徑約1.7公分的金屬管線纏繞絞勒頸部，造成吳女窒息而呼吸衰竭死亡。他下手後立即離開現場，並將大門反鎖，又在晚間自行到警察局自首。

吳男律師在法庭上主張，因為吳女揚言欲找吳男前妻及母親索債還抓傷他，才會一時受刺激情緒失控；吳男平時無不良素行，更熱心參予公益活動且擔任社區巡守員多年，尚非罄竹難書罪大惡極之輩，盼能獲同情減刑。

高雄地院一審法官認為，吳男因談論賭債清償事宜時未能達成共識而起爭執，竟萌生殺意，顯未尊重他人生命權，考量自行接受司法制裁、犯後坦承犯行，依殺人罪輕判14年有期徒刑。案上訴至高雄高分院，法官認為吳男尚未與吳女家屬和解，因此維持原判，仍可上訴。

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