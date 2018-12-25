連戰拒繳溢領10萬退休金　311億身家財產恐遭查扣

▲國民黨榮譽主席連戰（左）本月22日在五星級酒店開心嫁女兒，席開40桌不收禮，政商名流齊聚，場面相當風光。右為連方瑀。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

8位國民黨高官拒繳「黨職併公職」溢領退休金兩千多萬元，確定將遭強制追繳，銓敘部日前已將前副總統連戰、前台中市長胡志強、前考試院長關中及前監察院長陳履安等人，函送法務部行政執行署進行催討。本刊調查，台北分署已立案處理，日前正式寄出催繳通知書，一旦拒繳，執行署將可祭出查扣財產等手段，最慘的是不排除管收的可能。

12月22日，國民黨前主席連戰的小女兒連詠心與英國夫婿、藝術家馬塞爾雷斯柯提茲（ Marcel Reyes-Cortez），在五星級的台北寒舍艾美酒店舉行歸寧宴，當晚席開40桌，連戰夫婦與前總統馬英九及黨內大老吳敦義、王金平、朱立倫等人同桌，而前副總統蕭萬長夫婦、國民黨前主席吳伯雄夫婦、國民黨前副主席林豐正、內政部前部長廖了以、三三會理事長許勝雄，以及藝人小S夫婦等都出席祝賀，給足連戰夫婦面子，夫人連方瑀更開心地在現場高歌，為新人祝福。

連戰嫁女兒請吃喜酒，請帖還註明「懇辭賀儀、花籃」，霸氣不言而喻，不過，他被指控「黨職併公職」溢領退休金，跟喜宴開銷相比，只是九牛一毛，但考試院銓敘部幾經催討，今年8月還下達最後通牒令，卻始終要不到半毛錢，本月初只好將全案移送法務部行政執行署台北分署立案追討。

▲銓敘部認定連戰等8高官溢領黨職併公職退休金，去函要求行政執行署代為催繳，連戰等人若拒繳，名下財產恐遭查扣。

本刊掌握，台北分署執行官在連家上週辦喜事的消息曝光前，就已悄悄寄出10萬元繳款通知書給連戰，要求他將溢領金繳回國庫，雖然只有區區10萬元，若連戰再拒繳，名下財產恐將被執行署查扣。

1名熟悉執行作業的人士向本刊說，連戰若對被強制執行不服，法律上有2條救濟管道，除可委請律師向行政法院提起訴願表明拒繳，或提出正當理由向行政執行署聲明異議，但相關程序費時又費力，且光是律師費恐怕就超過溢領的退休金，屆時不免又成為話題。

連戰的身價非凡，在台灣政壇早已不是祕密，據他在1999年擔任副總統公職，最後一次向監察院申報的資料顯示，連戰名下的財產有土地9筆、房屋25筆、存款1,867萬元、有價證券4.7442億元。

▲連戰（右）財力雄厚，本刊日前直擊他以千萬賓利豪華房車代步，還有隨扈保護安全。

2015年2月，中國著名的胡潤富豪排行榜，公布台灣48位身價超過10億美元的超級有錢人，連戰成為首位入榜的台灣政治人物，以人民幣61億元（約新台幣311億元）身價，躍升全球富豪榜第1,911名。在連戰辦公室提出抗議後，胡潤已向連戰發出道歉函，承認高估其財產，但連家的身價仍在海峽兩岸引起熱議。

去年4月，立法院三讀通過《公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例》，確認追繳黨職併公職溢領退休金的法源依據，更規定溢領退休金者與社團要負連帶責任。

銓敘部依據該條例進行清查，發現遭溢領退休金的總金額達2.1932億元，其中政務人員包括連戰共17人，溢領金額達3,545萬元，目前已繳回1,363萬元；其他公務人員202人，溢領1.8387億元。

至上月底，國民黨各級黨部應繳回569萬元、民眾服務總社及其分社應繳1.995億元、世界反共聯盟中國分會應繳88萬元、中國童子軍總會應繳129萬元、中央廣播電台應繳276萬元，均未繳回。至於救國團應繳6,035萬元，已返還5,875萬元；中國大陸災胞救濟總會應繳419萬元，已返還400萬元；中國廣播公司應繳17萬元，已歸還。

本刊致電連戰辦公室發言人郭素春，詢問連戰為何至今未繳回溢領的黨職併公職10萬元退休金，郭素春表示對此不知情，且人在高雄，要求本刊再致電詢問其他同仁。不過，本刊電洽連戰成立的兩岸和平發展基金會，辦公室無人接聽電話，因此，至截稿前，無法得知連戰回應。

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