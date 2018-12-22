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家中聽到神秘人聲　他直盯駭客入侵監控攝影機「爆出密碼」

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▲▼智慧家居品牌Nest推出智慧監控攝影機。（圖／達志影像／美聯社）

▲家居品牌Nest推出智慧監控攝影機，能夠偵測家中異狀。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合外電報導

跟多數人一樣，美國亞利桑那州鳳凰城男子格雷葛（Andy Gregg）在家中裝有監控攝影機，幾周前他待在後院時，突然聽到家裡傳來陌生人的聲音，當時天已黑，他惶惶不安。最後他發現，聲音來源是智慧監控鏡頭，一名男子對他說，他的私人訊息已被洩漏。

根據亞利桑那州當地媒體報導，格雷葛是一名房產經紀人，他某天聽到不尋常的聲音，才發現對方透過智慧家居品牌Nest的監視器警告他。這名男子表示，他是來自加拿大的「白帽駭客」（white hat），他沒有惡意，只是想告訴格雷葛的個人資訊出了問題。

駭客說，他無法透過相機看到任何圖像，也不清楚格雷葛住哪，但類似的訊息並不難找。接著，他道出好幾組格雷葛在網站所使用的密碼，「如果驚擾到你，我真的很抱歉，我也意識到這是不專業的，同時遺憾來得有些晚。」

神秘駭客補充，他已「訪問」格雷葛的攝影機，其他有心人士可能也會發現漏洞並用於惡意用途。格雷葛隨後更改自己的密碼，拔掉攝影機插頭，他感到非常脆弱，「就好像你被搶劫，有人在你家裡。他們知道你什麼時候會在、什麼時間離開。」

事實上，不少專家過去一直警告，類似的智慧家居品牌都有安全上的疑慮，除了這次的Nest，還包括亞馬遜的語音助理Alexa、Google Home等。不過，資訊科技保安公司Shevirah的創辦人魏德曼（Georgia Weidman）表示，消費者通常不會意識到這些科技產品的漏洞，「我們買東西，因為它們很酷，或讓生活更便利，不會考慮安全隱憂。」

格雷葛受訪時說，人們鮮少了解這些商品進入家中的風險，他曾贈送Nest的攝影機給客戶，藉此慶祝成交，「我有很多房地產的顧客用這些商品觀看他們的孩子…但駭客可以進入那裡，偷看孩子睡覺或換衣。」

Nest隸屬於Alphabet旗下的子公司；企業透過聲明表示，已知密碼被竊取的問題。根據Nest網站介紹，這些設備會自動更新，但並不會所有用戶都立刻收到通知。

魏德曼建議，購買類似產品的使用者，應確保自己知道更新步驟，同時設置不同組的密碼。但她也說，這是尚未解決的難題，沒有產品百分之百安全。

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關鍵字：監控攝影機,Nest,資安,北美要聞

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