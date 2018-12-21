帶3萬美金離境被沒收2萬美金　韓籍男「哭哭」：辛苦錢沒了

▲韓客帶超額美金闖關遭查獲， 2萬美金被沒入。（圖／關務署台北關提供）

記者楊淑媛／桃園報導

哇！相當於60多萬的2萬美金被沒入了。韓國籍金姓男子於21日下午，在桃園機場攜帶3萬美金出境時遭查獲，關務署台北關調查後，除了當場驗放限額美金1萬元，其餘超額美金2萬元，依違反洗錢防制法規定予以沒入。金男難過的說，這些錢都是他在台灣的工作所得，不知出境攜帶美金有限額，錢被沒入相當無奈！

韓國籍的金姓男子是在今天下午2時35分，於桃園機場原訂搭乘韓亞航空OZ-714班機前往韓國首爾仁川機場，在接受安檢時，放置在手提行李內的3萬元美金現鈔遭航警局安檢大隊隊員查獲，移請關務署台北關依《洗錢防制法》處理，海關當場驗放限額美金1萬元，超額的2萬元美金則全數沒入。

關務署台北關呼籲，現行法令規定，每位出、入境旅客可以攜帶新台幣10萬元、人民幣2萬元及等值1萬美元的外幣現鈔，其他外幣現鈔若超過等值1萬美金，只要誠實申報，不論金額都可以攜帶出、入境；珠寶、黃金等也有限制，超出的部分一經查獲將依法處分沒入，旅客出發前了解相關法令規定，以免蒙受損失。

金男原本以為海關清點後就會把錢還他，當海關告知他已違反《洗錢防制法》， 2萬塊美金必須沒收後，當場難過地說「那些是我在台灣工作的收入」。