業障會在地獄引爆你！受玄宮7張「豬瘟勸世圖」超狂金句曝光

▲神明將會在地獄等待引入豬瘟的人。

圖文／鏡週刊

非洲豬瘟疫情蔓延，中國大陸福建省二度淪陷，被視為追殺到台灣門口。新北市蘆洲受玄宮粉絲團20日就連發7張「豬瘟勸世圖」，提醒信眾若偷帶違法肉品來台，既是殺生也是造孽，要大家乖乖遵守，否則一隻豬一條命，都會找上偷渡者加倍奉還，業力殃及子孫。

廟方在臉書粉絲專頁上發文表示，政府苦口婆心勸導民眾不要攜帶國外肉類產品回國，不過仍有人屢勸不聽，因此受玄宮請出眾多神明協助宣導，從宗教的因果報應來提醒民眾，「偷渡豬瘟，業障會在地獄引爆你！」並張貼7張「豬瘟勸世圖」以特殊的畫風搭配警示金句，讓人看完好有感，深怕報應找上門。

同時，廟方也在臉書寫下勸世金句：「豬瘟分毫皆不可，良心一點即金丹」，要民眾了解引入豬瘟肉品並不是只有繳付20萬罰款那麼簡單，如果造成豬隻大量死亡，「到了陰間，一隻豬一條命，都會找上偷渡者加倍奉還」。希望信眾們好好保護台灣傳統祭祀、飲食文化，一起參與非洲豬瘟的防疫大作戰，守護台灣這塊土地。

蘆洲受玄宮供奉著北極玄天上帝，過去民間以為玄天上帝是由屠夫悔改成神，所以深受許多屠宰場、養豬戶崇拜，廟方說除了守護畜牧與屠宰業，玄天上帝也鼓勵茹素、不殺生。

廟方也在PO文中列舉防範豬瘟的五大要點：

1.不要從國外攜帶任何肉類產品回國。

2.不要參觀疫區畜牧場。

3.網購時小心勿將肉類商品寄送至臺灣。

4.若誤收到中國豬肉製品，請撥動物防疫專線0800-761-590，請防疫單位協助處理，千萬不要隨便丟棄。

5.若要檢舉豬肉或肉品走私，可撥打免付費專線0800-039-131。



更多鏡週刊報導

全台警戒！福建再傳非洲豬瘟 27隻發病27隻死亡

