年底囉!　屏東還有6萬輛汽機車車主未繳燃料費

▲屏東監理站提醒屏東縣還有6萬輛汽機車車主未繳燃料費，逾期未繳要受罰。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

2018年即將接近尾聲，屏東監理站統計屏東縣境內還有6萬汽機車主還未繳納燃料稅，並已寄發催繳通知書，繳納期限至2018年12月31日止，逾期未繳將依公路法第75條規定處新臺幣300元至3000元罰鍰，並移送強制執行，提醒車主注意

屏東監理站說，距年底只剩10天，根據資料顯示，截至11月底屏東縣市還有約6.9%車主約6萬車輛，其中汽車1萬、機車5萬還未繳納燃料費，逾期將依公路法第75條規定處新臺幣300元至3000元罰鍰，還會移送強制執行。

該監理站表示，車主收到催繳通知書後，可利用金融機構、郵局、超商、各監理所（站）代收公庫繳納。也可以透過監理服務網（https://www.mvdis.gov.tw）、手機下載監理服務APP或電話語音轉帳代繳系統操作以金融活期帳戶或信用卡轉帳繳納，除以信用卡繳納外，其他均免負擔手續費，相當省時又方便。

該監理站同時提醒車主如未居住戶籍地，可向各監理機關申辦「公路監理住居所地址」或「約定轉帳代繳汽燃費」、「電子繳款單」，就不必擔心因搬家收不到繳款單，或遺忘繳費而受罰。