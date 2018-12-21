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影／山西挖出千年雞湯「清能見骨」　盜墓賊：幾秒鐘就黑掉發臭！

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記者馬叔安／台北報導

山西運城日前破獲一起盜墓文物案，當年有盜墓者挖出了4口鎛鐘以及1個鼎，4年來經過多年的轉賣，幾件文物終於回到運城的聞喜縣。據了解，這幾口鎛鐘是春秋晚期的文物，據今約2200年。盜墓者說，當初鼎被挖出時，裡面還盛有雞湯，「跟剛做出來的差不多。」

根據《澎湃新聞》報導，當初盜墓者挖出了4口鎛鐘，其中3口經過了3次的轉賣，以780萬元人民幣（約3400萬元新台幣）流入了買家的手中。其中田姓嫌犯負責修理，他說鐘一開始基本都爛成一塊一塊的，漆也都剝落了，花了7、8個月的時間才把4口鐘給修好，他在北京開了1年多的古玩店，認識了邱姓嫌犯，請對方推薦收藏家。

▲盜墓者挖到「千年雞湯鼎」。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

▲盜墓者挖到「千年雞湯鼎」。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

邱姓嫌犯表示，1個月左右後，有一個收藏家來到店裡，便和對方說有這3件鎛鐘，打電話叫田姓嫌犯搬到店裡，據田姓嫌犯表示，最後以780萬元成交。

除了鎛鐘外，追繳回來的文物還包括一個「千年雞湯鼎」，李姓嫌犯表示，當時這個鼎打開的時候，跟剛做出來的雞湯差不多，能看到雞骨頭，「馬上幾秒鐘以後就發黑了，能聞到臭味。」

據了解，鎛鐘是一種古代青銅打擊樂器，始見於殷商末期，在東周時盛行。

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關鍵字：鎛鐘,,雞湯,運城,聞喜縣

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