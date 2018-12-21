瘋電影／羅賓漢崛起　哥偷的不是錢是正義

文／賴賴

瘋言瘋語：

沒有注意預告就來看了，所以得到很大的驚喜，跟原來想像的羅賓漢完全不同，實在太佩服好萊塢的編劇了，很明顯的這部電影的TA設定肯定是青年及青少年，但事實上可說是老少咸宜，而內涵符合社會脈動及年輕人目前熟悉的線上遊戲，於是兩者結合娛樂價值高卻意義深厚，整部電影可以說是美國社會的縮影，相當高手腕的道出民心及低端人口的民怨沸騰，電影流暢好看，安排了愛情橋段其實有點多餘，不過既然為了年輕人的口味，這似乎又無法免俗，整體感是很好看的。

古代戰爭以弓箭為主，而快速的射箭戰鬥除了鷹眼就是羅賓漢了，劇情設計對文青來說，可能有些灑狗血矯情，不過因為節奏明快，所以很快就入戲了，看電影時是不會有任何挑毛病的想法，滿心壯志熱血沸騰的對抗貪官，看完有爽感，很舒壓的娛樂片。

不論是美術設計、場景安排、陳設造型妝髮等，都感受到一股清新的風格，而礦坑礦區、豪奢的高官生活，有著強烈對比，城道風景和城堡內從美輪美奐以至於殘簷破瓦，每轉換一場戲，便有不同的視覺震撼，場景之多，場面之大，駕馬竄逃、馬車追逐等，製片方實在很有誠意。

這個設定完全將羅賓漢成為草莽英雄的經過，合乎邏輯合乎情理，好看。



片 名：羅賓漢崛起

英文名稱：Robin Hood

類 型：動作

上映日期：2018-12-20

片 長：01時47分

導 演：奧托巴瑟斯特(Otto Bathurst)

演 員：泰隆艾格頓(Taron Egerton) 、 傑米福克斯(Jamie Foxx) 、傑米道南(Jamie Dornan) 、 班曼德森(Ben Mendelsohn) 、 伊芙修森(Eve Hewson)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：CatchPlay

劇情大綱

本片著重在他如何從一介草莽變為傳奇英雄、反抗暴政的過程，搭配犀利的射技，刺激又節奏明快的打鬥、爆破場景，讓《羅賓漢崛起》與以往的羅賓漢電影大為不同。本片講述年輕的羅賓漢（泰隆艾格頓 飾）參加十字軍東征後回到家鄉，本以為能安穩度日，卻目睹在暴政統治下，社會充斥犯罪和酷吏，人民在政府暴行下叫苦連天。為了找回和平，羅賓漢聯手正義的夥伴，試圖對抗這群暴虐、腐敗的官吏和貴族，重建美麗家園。

▲貴族身分卻被徵調戰場服役。

▲治安官勾結教會，掠奪人民辛苦錢。

▲在戰場上與黑人對手結為莫逆之交。



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