瘋電影／羅馬　史詩級的家庭故事

文／賴賴

瘋言瘋語：

結局力道超強，反轉了整部片長時間鋪陳和平淡的家庭內容，中產階級醫師爸爸跟女人跑了，留下家庭主婦媽媽和四個孩子，家中佣人和男友有了孩子，男友跑了女傭獨自生下卻是個死產，兩個女人同時面對自己生命重大變化，孩子在路上甚至撞見父親和情婦在街道戲鬧狂奔，墨西哥男人和女人，單親媽媽扛起養家的責任，而孩子其實佣人照顧的感情如同一家人，結局落點及安排，很陽光；像這種殿堂級導演，每一個畫面的鏡頭語言，都可以解讀出劇情以外多層次的弦外之音，不論是大環境的或人性的。

即使是黑白片，導演將70年代的街區和社會氛圍，沒有遺漏的全部交代，原來那個年代的墨西哥，街上有抗議人潮和恐怖分子，持槍到處亂開槍的滋事份子。一場帶孩子去市區買票長達十分鐘的街景人潮商店馬路公車汽車，全部都得以70年代設計，光這十分鐘就以肅然起敬想站起來拍手了。

鄉村滿地泥濘缺水卻滿地汙水，沒有柏油路，貧民居住在鐵皮屋或瓦房，屋外鐵桶內有洗澡的孩子，一點一滴細膩的陳設，猶如再度回到那個時空。

實在不得不佩服NETFLIX的財力和實力，這部電影確實對於購票進院觀影的觀眾，有一定程度的挑戰，黑白電影加上家庭肥皂劇劇情，對於電影觀眾來說是一項考驗，墨西哥為主的70年代大環境，對於當年大環境都不熟悉的觀眾，要去體會黑白墨西哥而獲得感動，這跟要墨西哥人來看張藝謀導演的影，可有異曲同工的效果，若不是大導演之作，這部電影就已設限於小眾文青觀眾層，及對當年這段歷史能有所感觸的中年壯青，不論如何，投資方依然提出相當誠意完成如此龐大的時代史詩。

而這次想要看這部電影的觀眾到電影院也是買不到票的，他只在博客來販售，再到IBON去取票，為了奧斯卡，NETFLIX妥協了，但卻仍出怪招，所以想看NETFLIX的電影，還真的得好好預約才行，日期場次在訂購時就全部劃位劃好，很期待這部電影今年在奧斯卡會有何種成績。

片 名：羅馬

英文名稱：Roma

類 型：劇情

上映日期：2018-12-14

片 長：135分鐘

導 演：阿方索柯朗(Alfonso Cuaron)

演 員：亞莉札阿帕里希歐(Yalitza Aparicio)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：NETFLIX



劇情大綱

故事描述一名在墨西哥城的中產階級社區「羅馬」中擔任家庭幫傭的年輕人克萊奧（亞莉札阿帕里希歐Yalitza Aparicio飾）的故事。本片是柯朗打造的一封妙手生輝的愛之信，獻給拉拔他長大的幾位女士。導演阿方索柯朗以採用鮮明且充滿情感的方式，刻畫在1970年代政治紛擾下的家庭衝突與社會階級問題。

▲不愛花時間和孩子親近的爸爸，通常很容易離開。

▲男孩說我不能說話因為我死了，佣人阿姨也跟著陪死。

▲溺水獲救後，主僕大人小孩一起宣洩心靈的痛楚，淚噴。



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