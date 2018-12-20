到倫敦晤陌生網友 17歲大陸女生人間蒸發！

▲北約克郡警方發布失鏦女生陳梅的照片。(圖／北約克郡警方檔案照)

國際中心／綜合報導

中共駐曼徹斯特總領事館證實，一名寄宿在英國斯卡布羅市(Scarborough)的17歲中國大陸女學生陳梅(譯音，Mei Chen)，在當地時間周一(17日)離開住所後就失去聯絡。 自寄宿家庭報案到現在，陳梅已經失蹤整整兩天。

北約克郡警方在官她網站及推特發布了相關消息， 陳梅在今年10月21日抵達英國後，在斯卡布羅國際學校就讀。警方表示，陳的寄宿家庭因為擔心她的安全，在周一下午3點左右報案。寄宿家庭表示，她曾經提到要去倫敦與一名素未謀面的網友見面。

警方透露，陳梅周一上午8點41分離開住處，坐上9點52分從斯卡布羅開往約克市的火車，之後又轉搭另一班從約克市前往倫敦的火車。因為陳女尚未成年，因此根據英國相關法律，不能提供有關她的更多訊息。

根據警方通報，陳梅身高約155公分、身材瘦小，一頭黑色過肩長髮。她失蹤時身穿黑色外套、緊身褲及平底靴。報導指出，英國交通警察、邊境和移民官員都已接獲通知，在全國尋找她的下落。

中共駐曼徹斯特總領事館表示，目前還沒收到來自當事人或當事 人親屬求助的訊息，將與警方保持密切聯繫。