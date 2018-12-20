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燃油車末日！　大陸新政「不再批準新建獨立燃油車企業」

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▲▼Model S。（圖／翻攝自特斯拉大陸官網）

▲近年來，電動車在各國市佔率逐漸提高，圖為特斯拉的Model S。（圖／翻攝自特斯拉大陸官網）

大陸中心／綜合報導

大陸國家發展和改革委員會18日透露，新版汽車產業投資管理規定已經正式發布，2019年1月10日起施行，新建獨立的燃油車企業不會再被批准。設下的規定也被業界視為史上最嚴格的燃油車政策。

新政上路之後，除了「不會再批准新建的獨立燃油車企業」，發改委介紹，將要求嚴格控制新增傳統燃油氣車產能，明確禁止建設的燃油汽車投資項目範圍，嚴格新增燃油氣車產能投資項目的准入條件。

例如，對現有汽車企業擴大燃油棄車生產能力，必須同時滿足上2個年度汽車產能利用率均高於同產品類別行業平均水準、上2個年度新能源汽車產量佔比均高於行業平均水準、產品具有國際競爭力等5項條件。

發改委指出，同時進一步提高新建純電動車企業投資項目的條件，明確對投資主體、技術水準、項目所在區域的要求。並加強關鍵零部件等投資項目管理，明確發動機、車用動力電池、燃料電池等投資項目的條件。

新能源汽車的準入門檻也大幅提高，發改委表示，要求新件的獨立純電動車企業項目要有純電動車持續開發能力，純電動成用車建設規模不低於10萬輛，純電動商用車不低於5000輛等。

發改委稱，新辦法進一步加大簡政放權的力度，取消汽車投資項目核准事項，全面改為地方備案管理，其中整車類投資項目由省級發改部門備案。同時，推動產業轉型升級，並積極引導新能源汽車的有序發展。

據介紹，此次新規的發布加強汽車產業投資管理改革，對燃油車、純電動車、智能汽車等產品種類；投資導向、建設條件、監督管理等相關領域；每一個管理環節的全面覆蓋。

ET快訊
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關鍵字：新政,燃油車,純電動車,發改委

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