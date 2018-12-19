全文／無懼綠營壓力　柯文哲雙城論壇再提兩岸一家親

記者陳家祥／台北報導

2018台北上海雙城論壇20日正式登場，19日晚間先由北市府舉行歡迎宴幫上海訪問團接風洗塵。台北市長柯文哲在致詞時表示，過去4年兩岸雖然政治形勢丕變，但雙城論壇還是持續舉辨，關鍵就在互相諒解，體諒彼此面對的困難進行交流，雙城論壇才能在一次有一次的挑戰下走到今天，「希望未來雙方在既有的政治基礎上維繫得來不易的交流成果，持續持續發揮智慧和創意，讓雙城論壇長長久久永續展，成為兩岸關係和平發展的典範」；柯文哲強調，只要秉持互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解和兩岸一家親的精神，兩岸關係一定會和平穩定也會達到互惠互利的雙贏局面。

柯文哲在歡迎宴致詞時表示，台北與上海藉由過去8次論壇，互相認識、互相了解，拉近彼此距離，展開良好的互動關係，並且經由互相尊重、互相合作，宣布30項合作，深化各領域交流，成果非常豐碩。柯也說，過去4年兩岸雖然政治形勢變化，但雙城論壇還是持續舉辨，關鍵就在互相諒解，體諒彼此面對的困難進行交流，雙城論壇才能在一次有一次的挑戰下走到今天。

「希望未來雙方在既有的政治基礎上，維繫得來不易的交流成果。」柯文哲表示，盼未來上海與台北持續持續發揮智慧和創意，讓雙城論壇長長久久永續展，成為兩岸關係和平發展的典範，只要秉持互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解和兩岸一家親的精神，兩岸關係一定會和平穩定也會達到互惠互利的雙贏局面。

「政治不難，把人民福祉當作最優先考量，很多不必要的爭執就能避免，很多困難和問題也能解決，台灣內部的藍綠之間，甚至兩岸之間，都是如此。」柯文哲說，目前兩岸關係有些僵持，產生很多困難，但其實兩岸人民同源同種，擁有共同的歷史文化，兩岸關係好符合兩岸福祉，也有利台灣的經濟發展，只要有夠多善意交流，我相信很多問題是可以解決甚至避免。

柯文哲表示，政治要落實在人民生活的每一天，政府應當是服務人民不是管理人民，從人民的需要出發、人民福祉擺在最優先位置，這才是負責任政府該有的作為，「也是兩岸關係該有的態度。」

「兩岸開放交流超過30年，兩岸間的經貿文化交流密不可分。」柯文哲說，中國大陸改革開放至今，已是世界第二大經濟體，上海表現更是亮眼，繼續向世界展現開放創新的實力。而台北在過去30年的發展，也展現了開放包容的生命力，孕育了獨特的城市魅力，台北與上海各有千秋，台北的多元與包容和上海的繁榮與創新，希望雙方交流能達到共好共榮的目標，「台北上海雙城論壇是兩岸交流典範，未來仍將常態性辦理，為兩岸發展做出貢獻。」

柯文哲接著提到，極端氣候、經濟全球化、貧富懸殊等問題，為城市的永續發展帶來沉重的壓力，台北、上海都面臨同樣問題，也都在努力尋找答案，這也是未來雙城論壇重要課題。柯表示，今年主題是循懷經濟，再主題下還有公宅與都更、健康產業、文化環保等分論壇，「在這些領域雙方都累積一些成果，希望大家在這次論壇中學習交流，為台北上海升級轉型找出路，實現移居永續的城市願景。」

最後柯文哲說，今晚難得共聚一堂，在明天辛苦研討會之前先輕鬆一下，我相信今晚快樂時間，會讓明天研討會更有效率，「一起舉杯，歡迎上海朋友的到來，祝福論壇順利圓滿成功。」

▲雙城論壇歡迎晚宴，台北市長柯文哲致詞。（圖／記者林敬旻攝）