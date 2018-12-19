江宜樺被台大生打斷演講　學者：以後比誰不要臉就好了

▲抗議學生在走廊等江宜樺。（圖／翻攝游騰傑臉書，下同。）

生活中心／綜合報導

前行政院院長江宜樺18日到台大社科院演講，突然衝進擁護太陽花學運的學生，在現場大喊「院長下令、警察打人」口號，現場氣氛失控火爆。淡江大學蘭陽校園教授包正豪指出，「學生年少無知，所以我們要原諒他教育他嗎？」如果台大樹立這樣的典範，那以後就比誰比較狠比較不要臉就好。

江宜樺18日應台大政治學會之邀，以「政治哲學可以改變世界嗎？」為題發表演講，這場開放報名後參加人數眾多，為因應眾多的報名人潮，主辦單位還將正式演講場地改到社科院101教室（和碩講堂），未料報名學生是來抗議的。

演講過程中，突然有學生衝上台上包圍，演講現場有群眾大喊「院長下令、警察打人」、「殺人院長、出庭負責」，江宜樺被群眾包圍，一度動彈不得「傻眼愣原地」。

▲抗議現場氣氛火爆，江宜樺想寫「請理性」狂被抹掉。

包正豪透過臉書貼文表示，「其實我們應該起而效尤，對所有和我們意見不同的人，施以同樣的行為。譬如說，你不高興馬英九，你就衝進去鬧事；你討厭柯文哲，那他演講的時候，你也可以衝進去鬧事；你厭惡陳水扁，你當然也能夠衝進去鬧事。隨便是誰，只要他的立場和我們不一樣，我們就不讓他有說話的自由與機會。」

包正豪說，「我很想要知道台大準備怎麼做？學生年少無知，所以我們要原諒他教育他嗎？如果台大準備樹立這樣的典範，那真的太棒了，反正以後就比誰比較狠比較不要臉就好。」

▲江宜樺面對抗議學生，表情超淡定。