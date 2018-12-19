女性薪資僅男性6成　WEF報告：全球職場性別平權「再等202年」

▲ 男女薪資不平等是全球現況。（圖／免費圖庫pakutaso）

國際中心／綜合報導

世界經濟論壇（World Economic Forum，縮寫為WEF）於日內瓦時間17日發表《2018全球性別差距報告》指出，今年男女性別差距較去年稍有進展，但由於改善幅度太小，依照目前速度，須再多等202年才足以彌補男女在職場上龐大的經濟機會及薪資鴻溝。

WEF分析149個國家的教育、醫療、經濟機會及政治賦權等4大領域現況後指出，今年整體性別差異較2017年改善不到0.1%；女性在部分經濟平等的測量指標上略有斬獲，但在醫療保健、教育及政治領域的機會不平等現象持續惡化。而在去年的報告中，男性與女性成就與幸福感的差距10多年來首次擴大。社會與經濟部門負責人札希迪（Saadia Zahidi）坦言，「整體來說，性別平權停滯不前。勞動市場的未來並不如我們預期的那樣平等。」

今年全球薪資差距縮至51%，但女性平均薪資僅為男性的63%，且沒有任何一個國家的女性所得與男性一樣多。位於東南亞的寮國是全球最接近薪資平等的國家，女性收入達到男性的91%；性別薪資差距最大的國家則為葉門、敘利亞和伊拉克，女性薪資低於男性的30%。文中也指出，女性在擔任管理職或高層官員方面，依然面臨相當高的門檻，「若只考慮近期的可信數據，全球經理人中僅有34%為女性。」

報告顯示，走入職場的女性人口下降，可能是因為女性就職的領域受到自動化衝擊，且必須負責照顧小孩等無償工作。此外，女性在需要科學、科技、工程及數學技能與知識的就業市場代表性過低，在人工智慧（AI）領域的參與度甚至僅占職場的22%。

聯合國婦女權能署（UN Women）地區主任傑特夫斯（Anna-Karin Jatfors）表示，「我們綜觀全球後發現，不分經濟水準、結構或地區，沒有任何一個國家實現性別平等。性別不平等是世界各地面臨的現實，我們從女性日常生活中的各個方面看見這一點。」她也補充，就平等的經濟機會而言，「202年的等待太漫長了。」