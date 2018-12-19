　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

電視台自爆內幕沒收視率　卻在網路掀起迴響

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

電視台。（圖／福澤喬攝）

文／特約撰述 福澤喬

台灣選舉剛結束，最近跟幾個還在電視新聞部的朋友聊天時，發現他們對於這一次選舉中，每家電視台各有立場也各有盤算的現象，多有感慨。大家打開電視台，節目裡播放出來的畫面，總是光鮮亮麗。主播、記者們每個都口若懸河、說得頭頭是道，如果真的把這些電視台內部作業的模式從頭到尾拍成紀錄片的話，應該會非常慘不忍睹。今年九月，一家位在名古屋的地方電視台，花了一年七個月的時間，把攝影機的鏡頭朝向公司內部，完整記錄了這家電視台新聞部真實的工作方式。

記者們被自家人採訪 超級尷尬

這齣紀錄片全長90分鐘，今年9月在名古屋的東海電視台播出，收視率卻只有2.8%。整個製作團隊灰頭土臉，可是沒想到這三個月裡，卻在網路以及電視圈持續發燒，網路上許多鄉民們要求電視台再播，一些非法錄製的影片也開始流傳。但是電視台卻礙於家醜，遲遲不願意答應再播出的時間。

這齣紀錄片到底拍了什麼？畫面從製作人土方宏史拿著一份節目企劃書向東海電視新聞部的成員們說明企劃內容開始，原本計畫是在編輯台上架上攝影機以及麥克風，沒想到，才放沒多久就有人反彈：「那些東西放在我面前，沒辦法工作！」「靠，這樣連罵人的話都不能說了！」最後有人按耐不住性子，指著攝影機說：「把它關掉！」拍攝只好暫停，經過協調之後決定編輯台上不放收音麥克風，但是編輯會議可以進行拍攝。

電視台。（圖／福澤喬攝）

長官們總是又要馬兒好又要馬兒不吃草

晚間新聞的收視率太差，長官們開會說：「研究一下怎麼提升收視率吧！」但是同事反應，政府現在通令全國企業貫徹勞動環境改革，夜班的同事都是傍晚上班，晚上十點就回家。有些採訪需要等受訪者，可能會超過工時，長官們聽到立刻下令：「那就取消晚上採訪好了。」聽到這樣的命令，新聞部的成員們面面相覷，這豈不是跟希望提升收視率背道而馳嗎？可是畢竟在人屋簷下，長官的命令永遠是對的。

主播說錯話成了一生的陰影

東海電視台有一個主播曾經在福島核災之後，在新聞節目裡用核災說了一個冷笑話，立刻引起網民的大加撻伐，把這個三十多歲的主播轟到神經衰弱，現在雖然可以還站在螢幕前主持節目播報新聞，但是他每次要上主播台總會心跳加速唯恐又會說錯話。

電視台新聞部當然也會有感動人心的事情，是一個反對隔壁興建高樓擋住日曬權的住戶，卻因為跟現場監工發生衝突而被逮補，最後也是因為電視台的追蹤採訪，才讓他得以無罪釋放。

記者出身的社長 藉由紀錄片帶動輿論

這齣紀錄片在名古屋附近三個縣的地方電視台播出，收視情況不好。但是在網路上卻意外得到很大的迴響，有些人說：「你們電視台就是這樣，不能保護弱者，又成了政府監視群眾的走狗，體制內的暴力又不敢制止。」但是也有相反意見：「你們敢把自己的缺點展現出來，勇氣可嘉！」

其實東海電視台敢播出這樣的內容，跟今年剛接任電視台社長的內田優背景有關，內田優過去曾經是報社記者，十幾年前進入電視傳播圈之外，就想改革電視新聞的陋規。外界也在猜測，內田優也許希望藉由這齣取名為「再見吧！電視台」（さよならテレビ）的紀錄片，對電視台過去陳舊的制度與想法進行徹底改造。

ET快訊
真實版《比悲傷》！罹癌男忍痛分手看前女友嫁人
吃飯沒？法拉利名醫替20歲肇事駕駛打氣：我們面對就好

關鍵字：日韓風,福澤喬

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

五官像「融化冰淇淋」黏住下垂！她站一旁聊天　竟遭煙火炸傷失明

泳池內看妹自撸！他脫褲一半「忘記背後全透明」…下秒網友都笑了

圍剿IS進入新階段！五角大廈：美國政府已啟動從敘利亞撤軍程序

Fed再升息1碼！不甩川普「緊縮貨幣政策」　美股道瓊重挫351點

川普氣炸！Fed再升息1碼「調為2.25%至2.5%」今年第4升：無關政治

就是紅！「全球最辣阿嬤」 祝大家聖誕快樂！

川普推特語錄／川普基金會做了這麼多慈善　民主黨的正義有雙重標準

國家出事都怪移民　方濟各：種族主義者破壞了真正的民主

巴西警察受毒販賄賂　53人被捕占同部隊1成警力

「撞火槍托」殺傷力太猛！美國正式簽署禁令　槍主爆氣：違憲

5歲女童罹罕病...咬舌噴血 哥淚崩：不要玩具只要她活

24歲帥哥潛水出意外成癱瘓... 媽幫洗澡、穿衣反轉他的叛逆

出殯車隊司機突撫胸陷入昏迷　家屬急握方向盤喊：叫救護車

女兒帶聽障父參加搖滾演唱會！　「爆筋比歌詞」一起舞動逼哭萬人

妞妞勾「棒棒堂富二代」過夜12hr　小鬼終於回應兩人關係！

林書豪3分線外隨手拋...進球！　周杰倫被cue「大神不隨便出手」

只開3天！彰化精誠夜市10美食 必吃香酥蔥油餅、生炒鴨肉羹

李沛旭出戰健美賽！　狠練7週上台「超狂增肌對比」曝光

羅志祥《NO JOKE》新歌曝光　華人首位「軍艦上飆舞」超狂

聲林之王EP10【獨家幕後花絮】選手都愛他人氣王小宇狂被撩 李佳薇都認證 佳歡就是個小花枝

五官像「融化冰淇淋」黏住下垂！她站一旁聊天　竟遭煙火炸傷失明

泳池內看妹自撸！他脫褲一半「忘記背後全透明」…下秒網友都笑了

圍剿IS進入新階段！五角大廈：美國政府已啟動從敘利亞撤軍程序

Fed再升息1碼！不甩川普「緊縮貨幣政策」　美股道瓊重挫351點

川普氣炸！Fed再升息1碼「調為2.25%至2.5%」今年第4升：無關政治

就是紅！「全球最辣阿嬤」 祝大家聖誕快樂！

川普推特語錄／川普基金會做了這麼多慈善　民主黨的正義有雙重標準

國家出事都怪移民　方濟各：種族主義者破壞了真正的民主

巴西警察受毒販賄賂　53人被捕占同部隊1成警力

「撞火槍托」殺傷力太猛！美國正式簽署禁令　槍主爆氣：違憲

她全家都憂鬱！LINE群助詐保3千萬　主嫌母女檔聲押禁見

降膽固醇、抗疲勞...其實「秋刀魚」營養價值超高！

瘋電影／蜘蛛人：新宇宙　平行宇宙開啟蜘蛛人聯盟

盤前／美升息大跌　台股封關倒數緊盯2關鍵

軟銀抵制華為　社長：擬以歐洲企業產品替代

豆花喝了秒暈！渣男進房「隔衣搓揉」女看護3次…女友嚇傻

大小筆友畢卡索抽象自畫　吳欣盈：陪伴是最溫暖的分享

五官像「融化冰淇淋」黏住下垂！她站一旁聊天　竟遭煙火炸傷失明

聖誕倒數5天／年末送禮懶人包！6000元買LV、愛馬仕有找

前派出所長當「賭博電玩業者白手套」　撤職停用1年

偷車賊遭警追「跳淡水河」躲避　凍一小時...上岸求警：給我毯子

國際熱門新聞

美主播：川普可能辭職換子女無罪

女兒被性侵！勇母持刀砍人遭起訴..

即／川普計畫全面自敘利亞撤軍！

泳池內看妹自撸！他忘記背後全透..

Fed再升息1碼！美股道瓊重挫..

全球最辣阿嬤 祝大家聖誕快樂..

川普氣炸！Fed再升息1碼今年..

變態男女殺人做成餡餅　拿去路邊..

富豪殺光全家再自盡留女兒繼承家..

五角大廈：已啟動從敘利亞撤軍程..

東海現幽靈船　設備高級卻不見人..

即／舒馬克昏迷5年後甦醒！

撞火槍托殺傷強　美國正式簽署禁..

2車迎頭猛撞「對半削」鮮血漫馬..

更多熱門

相關新聞

東京豐洲全新Teamlab展覽2年限定

曾快閃台灣造成搶票熱潮的「teamLab」，2018年在東京豐洲打造超巨型沉浸式空間「teamLab Planets TOKYO DMM.com」(以下簡稱teamLab Planets)，是一個以2年為期的期間限定展覽，裡面規畫出7大展覽區，藉由空間與光影交錯，讓空間中每一處都是打卡拍照亮點。

《Sky Castle》勾心鬥角太寫實飆好評

不可錯過韓系4大睡衣品牌！

東京迪士尼35週年音樂會台灣聽得到

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 嚴凱泰逝世 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 小鬼 楊謹華 網紅空姐 王令麟 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 柯以柔 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

挺韓肉粽生意剩3成！店開綠營票倉賠慘

國中被踹頭！20年後他怒賞老師巴掌

10年前就超紅！陳德烈甜讚「女友非常漂亮」

跨年定調忘記過去　韓國瑜邀詹雅雯

她烏鴉嘴呆問：這會壓死人嗎　幾天後「同學全死了」

定延哽咽：真的累了！　TWICE被挖出倒在練舞室

小鬼穩交3年噴綠光！妞妞勾「棒棒堂富少」過夜12hr

交換禮物超大箱！她開箱瞬間變臉

《星光》踢館歌手認了秘婚生子！

車聚遭撞　受害車主call肇事駕駛：加油

陳德烈求婚成功！

羅淑蕾告盛竹如　「害我一覺醒來變兇手」

清寒媽帶兩小孩　她拭淚串通賣場員工送暖

樹上驚見「血色3頭蛇」嚇傻！神人解答了

真實《比悲傷》！男罹癌分手　前女友嫁人了

更多

最夯影音

更多

5歲女童罹罕病...咬舌噴血 哥淚崩：不要玩具只要她活

24歲帥哥潛水出意外成癱瘓... 媽幫洗澡、穿衣反轉他的叛逆

出殯車隊司機突撫胸陷入昏迷　家屬急握方向盤喊：叫救護車

女兒帶聽障父參加搖滾演唱會！　「爆筋比歌詞」一起舞動逼哭萬人

妞妞勾「棒棒堂富二代」過夜12hr　小鬼終於回應兩人關係！

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面