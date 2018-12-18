啃老男持鐵條打死86歲老父！血泊中還狂呼巴掌　嗆「起來輸贏」

記者唐詠絮／雲林報導

水林鄉一名啃老無業黃男，經常向86歲父親吵著分產財，17日下午在家中酒後和父親發生口角，手持鐵條、木棍及磚塊朝老父頭部狂打，滿頭是血的老父倒臥在血泊中，黃男竟還不斷出手向父親臉大呼巴掌，要老父「起來輸贏」，老父送醫不治，黃嫌還安穩睡在隔壁房間，被警方逮捕，18日訊後被依殺人罪移送法辦。

▲雲林縣水林鄉17日下午發生58歲逆子酒後與85歲老父發生口角，持鐵條毆打致死，現場仍血跡斑斑。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

▲黃父被親生子毆打致死，橫躺在客廳的椅子上。

黃嫌被警方逮捕後拒絕夜間偵訊，18日上午在警分局偵查室偵訊完後，在警方戒護下緩緩步出分局，面對媒體記者的詢問「你有後悔嗎？」、「那是你老爸阿，你怎麼殺得了手」，黃嫌始終低著頭，不發一語。

▲弒父的黃嫌步出偵查室後始終低著頭不發一語。

水林鄉灣西村長黃常指出，17日下午5時許，接到了住在黃嫌鄰居緊急電話，說黃嫌又在打老父親，要他趕快到場勸架，他因人在外面請女兒先去黃家了解，黃嫌還一度要拿木棍打女兒，讓一旁勸架的鄰居都非常氣憤，大呼「了然啦」，被自己的親生子毆打致死，令人不捨鼻酸。

▲雲林縣水林鄉17日下午發生58歲逆子酒後與85歲老父發生口角，持鐵條毆打致死，現場圍起封鎖線。

據警方指出，案發現場是在黃父住處一樓神門廳，現場找到鐵條、木棍及磚塊都沾有血跡，地板仍可看到多處血跡，現場有打鬥痕跡，黃父頭部、身體有多處挫傷，尤其頭部傷勢相當嚴重，送往北港媽祖醫院急救，急救半小時仍因傷重不治。

▲雲林縣水林鄉17日下午發生58歲逆子酒後與85歲老父發生口角，持鐵條毆打致死，現場地板血跡斑斑。

黃常表示，黃嫌愛喝酒，有毒品、酒駕、家暴等前科，平日遊手好閒，黃嫌婚後育有二子一女，住在黃父隔壁，經常吵著要分家產與黃父有口角，也有家暴紀錄。

▲▼黃嫌涉嫌拿約50公分長鐵棍及磚塊毆打父親。（圖／記者唐詠絮翻攝）