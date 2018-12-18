小內閣總辭7職缺慢慢找　柯文哲：北市府比較操、送履歷很少

▲柯市府小內閣總辭。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市政府18日舉行市政團隊總辭，市長柯文哲致詞時除了細數建立公開透明的政治環境外，也感謝在場官員過去4年的努力，「不管今後怎樣，要把新的政治價值政治文化發揚光大，變成台灣政治的主流」。會後受訪時被問到目前小內閣的狀況，柯文哲表示，慢慢找人，沒有要求一定要在12月25日前找齊；他也坦言，「我們這裡比較操，所以送履歷來的人不多。」

台北市政府小內閣今天總辭，目前包括觀傳局、地政局、財政局、原民會、社會局、兩位副市長共7個職缺，還在尋覓人選。

「慢慢找人啊。」被問到新一任期的小內閣進度，柯文哲態度輕鬆，表示沒有要求一定要在12月25日找齊，「很簡單，老實講，因為我們只有一個月時間，有些人要離職也不是一個月就可以離職。」

至於尋覓首長是否有先後順序？柯文哲說，老實講，公務機關也不會因為少一個人就運作有問題，「我覺得倒是這樣，人還是慢慢找，不急」；他表示，不是找不到人，「現在要換工作也不是突然跟老闆說我下禮拜換工作，也要交接什麼，不見得12月25日可以全部到齊。」

媒體追問，高雄市長韓國瑜收到很多履歷，北市是否也有有自薦或他人推薦？柯文哲笑說，「坦白講，我們這裡比較操，所以送履歷來的人不多」；而外界關心與民進黨分裂後無法再與綠營借將，是否會面臨無人可用？柯說，其實台北市這些首長，超過一半以上都是事務官升上來，也幹得好好的。

▲柯市府小內閣總辭，林欽榮（左）、陳景峻（右）都將走人。（圖／記者屠惠剛攝）