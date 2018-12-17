影／施工不良爛路害消防教官摔車命危　已發生5起網批：根本死亡陷阱

記者張君豪、陳雕文／台北報導

史上最哀傷的救護勤務！新北市消防局社后分隊16日晚間8點多接獲通報，一名機車騎士騎車行經汐止區福德一路往康寧路方，因前方道路施工閃避不及自摔，騎士頭部重創當場昏迷，救護員到場救人，待把傷者安全帽除去，卻發現重傷騎士居然是消防局社后分隊成員、也是大隊的戰技教官李嘉振，救護員驚呼：「教官怎麼是你…！」李振嘉送醫急救目前傷重垂危。由於該路段接多天接連發生5起車禍自摔意外、網友痛批：「根本死亡陷阱！」

▲新北市消防局戰技教官李振嘉昨晚行經汐止區福德一路自摔頭部受創送醫，目前仍在觀察中。（圖／記者張君豪翻攝）

▲臉書《汐止集團》有網友拍攝事發地點，道路充滿砂礫造成接連多起騎士自摔。（圖／記者張君豪翻攝）

警消緊急將受傷的戰技教官李振嘉他送北市內湖三軍總醫院搶救，醫院抽血李酒測值為0排除酒駕可能。經院方緊急開腦手術後，醫師表示腦部受創嚴重須觀察腦部是否持續出血。臉書《汐止集團》不少網友拍下該路段施工處，不僅挖刨路面充滿高低落差，且刨除的柏油碎粒充滿路面，加上約10公分的高低落差，前後又未有警示標誌，網友怒罵：「施工單位太誇張！這根本就是死亡陷阱！」

汐止警方勘查現場，發現福德一路該處施工雖然有擺放夜間警告標誌，但因警告牌距離施工處太近，騎士行經該處很難及時做出煞車反應，才會釀成這場教官騎車自摔重傷昏迷的悲劇。警方統計該施工處迄今已發生5起騎士受傷意外，《汐止集團》也有網友反映：今天有騎士騎單車在此處摔車。

警方已通知施工單位和汐止公所加強該處施工品質，並派員加強施工處前後的交通管制，但網友和汐止當地民眾發現該處道路施工品質相當粗糙，高低落差加上砂礫、刨除的碎柏油，機車正常速度通過如果煞車很容易甩尾或者摔車。感嘆難怪會造成連續多起自摔案件。