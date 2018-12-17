影／重慶「鏟屎官」照顧全球最老圈養熊貓26年：一起慢慢變老

記者馬叔安／台北報導

重慶動物園熊貓館長張乃成從18歲開始，已經照顧大熊貓26年，也是目前全球最老圈養大熊貓「新星」專職飼養員，他每天都要收集並秤重熊貓們的排泄物，以判斷熊貓的身體狀況，因此被同事們戲稱為資深「鏟屎官」，他說自己還會和「新星」談心，希望「大家一起慢慢變老」。

在中新網公佈的影片中，張乃成一靠近，原本還在追逐玩鬧的熊貓立刻圍上來，有的抱緊大腿撒嬌，有的乾脆坐在腳上討抱，或是跟在身後求關心。張乃成老練地用食物甩開熊貓們的注意後，開始打掃籠舍，他仔細地收拾熊貓的排泄物，並裝箱放上電子秤，記下數據，飼養員要根據每天的排泄物重量、大小和比例，來判斷每隻大熊貓的身體狀況。

▲大熊貓「新星」35歲生日。（圖／翻攝自中新網）

而在大熊貓管的另外一角，則是36歲的老熊貓「新星」，據了解，這個年齡約相當於人類的100歲。「新星」與張乃成首次見面時10歲，張乃成18歲，那一年他到重慶打工，在大熊貓館工作，剛好趕上「新星」首次生產，為了全天照顧，他成為了牠的臨時保姆，這一照顧，就是26年。

如今的「新星」已經是全球最老的圈養大熊貓，張乃成也從青年成為了中年。他說年輕時的「新星」性格比較暴躁，老了之後變得溫順許多，由於目前照顧高齡熊貓沒有既定經驗，他飼養員只能自己摸索，「比如說他們發現新星年紀越大就越離不開人，找不到人心情就會低落並且影響食欲，所以每天自己有近7個小時要陪在新星附近。」

張乃成說，希望「新星」能活到40歲，他也常和「新星」談心，「不僅當壽星，還要當高高興興、健健康康的壽星，大家一起慢慢變老。」