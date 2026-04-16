暖身台北市長？沈伯洋將與最大推手曹興誠對談　大罷免後首合體

▲立委沈伯洋。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

2026台北市長選舉，現任市長蔣萬安續拚連任，民進黨的人選遲未定案，甚至傳出黨內啟動備案計畫，改由綠委沈伯洋出戰，黨內反彈聲音不小。而聯電創辦人曹興誠是首位勸進沈伯洋參選台北市長者，他去年就曾建議民進黨徵召沈伯洋參選，曹興誠、沈伯洋也將於18日一場座談會中對談。這也是大罷免活動後兩人首度同台。

聯電創辦人曹興誠早在去年11月就曾建議民進黨徵召沈伯洋出戰台北市，直指沈伯洋遭到中共所謂的「全球通緝」，已經樹立了他無懼迫害的勇者形象，與蔣萬安判若雲泥，是沈伯洋勝選的有利條件。

而福和會周六將舉辦講座，邀請曹興誠座談，活動通知介紹，曹興誠是知名的古文物收藏家，對古文明有深入的研究，他發現中國「總是站在文明的對立面」導致「有文化而無文明」，於是毅然與中國的粗魯無文劃清界線，要做驕傲的文明人，因此積極投入政治運動，包括成為大罷免的頭號志工。

活動介紹指出，曹興誠志工的體悟，也給全體台灣人帶來一個關鍵的問題：我們正走在一個歷史性選擇的分界點，是要走向文明？還是退回野蠻？台灣應該走向文明的「飛鳥世界」，還是倒退回野蠻的「爬蟲社會」？這場精彩的人類文明史講座，於主題演講後，更有立法委員、法律社會學博士沈伯洋加入對談。

