投注就觸法！Polymarket開九合一選舉賭盤　新竹檢逮獲1賭客

▲去中心化預測平台「Polymarket」開設今年九合一大選賭盤。（示意圖／資料照）



記者楊永盛、黃資真／新竹報導

2026年九合一大選即將在11月28日舉行，新北市警察局板橋分局接獲情資，發現去中心化預測平台「Polymarket」疑似開賭盤，讓民眾以虛擬貨幣投注選舉結果。新竹地檢署獲悉後隨即指揮板橋分局組成專案小組深入追查，於15日查獲何姓男子，也是繼3月19日雲林地檢署查獲2名賭客後的第3名下注賭客。

「Polymarket」為美國一個預測市場運營機構，用戶可在平台上針對經濟指標、獲獎、選等未來各種多元事件下注，並以虛擬貨幣交易。

新竹地檢署指出，「Polymarket」設立的去中心化預測市場，是以今年九合一大選獲得最多地方政府縣市長席次之政黨為結算依據。依其市場規則，只有經政黨正式提名之候選人才會被記入席次，獨立候選人則不列入任何政黨席次計算；其計入範圍包括臺北市、新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市、基隆市、新竹市、嘉義市，以及宜蘭縣、彰化縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、臺東縣、花蓮縣、澎湖縣、金門縣、連江縣等總計22個縣、市長選舉結果，並以市場所列席次數作為結算標準；如發生席次相同情形，則以英文黨名字母順序決定勝出政黨。

新竹地檢署認為，該平台係以我國地方選舉結果作為賭博標的，並藉由虛擬貨幣投注及境外平台操作模式規避查緝，對選舉公平、公正及民主秩序造成重大危害。日前接獲板橋分局提報情資後，旋即組成專案小組深入追查，循線於4月15日查獲賭客何姓男子，涉嫌透過虛擬貨幣下注方式，利用網際網路以縣市長政黨選舉結果為標的賭博財物。

虛擬貨幣具有跨境流通快速、匿名性高及資金流向追查不易等特性，近年已逐漸成為境外資金介入選舉、賄選及選舉賭盤之不法管道。

依公職人員選舉罷免法第103條之1規定「以電信設備、電子通訊、網際網路或其他相類之方法以選舉、罷免結果為標的之賭博財物者」均屬違法行為。選舉賭盤不僅對選舉結果造成影響，更可能透過境外資金、假訊息操作及其他不法介選行為，破壞選舉公平性及民主制度。

新竹地檢署呼籲民眾切勿心存僥倖參與選舉賭盤，以免觸法受罰；若發現有利用網際網路、社群平台、通訊軟體或其他方式從事賄選、選舉賭盤、散布不實訊息或其他妨害選舉之不法情事，請即撥打法務部檢舉專線0800-024-099，再按4提出檢舉。本署將持續秉持「有聞必查、有據必辦」原則，嚴查各類妨害選舉案件，依法速辦、絕不寬貸，共同守護公平、公正、乾淨之選舉環境。