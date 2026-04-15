獨／最大「我家牛排」被抓包！人行道私畫停車格　工務局出手了

記者吳奕靖／高雄報導

位在高雄三民區、號稱全台最大間的「我家牛排」，最近遭民眾質疑，店家直接在人行道上噴畫機車停車格，還寫上「私人土地，我家牛排專用」字樣，讓不少人看了滿頭問號。更讓人不解的是，距離不到一條馬路的另一家知名餐廳，卻在店外公告提醒民眾「人行道重點取締，請勿停車」，明明同樣都是人行道，卻像是兩套制度，也引發民眾議論。

▲全台最大「我家牛排」外人行道畫停車白格，警方趕到現場釐清 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者實地來到三民區同盟三路與十全路交叉口查看，「我家牛排」外的人行道停了不少機車，而且還整整齊齊的放在人行道上畫好的白線格當中，只是仔細一看，白線格外噴了「私人土地，我家牛排專用」，也因為可以停機車，記者也直擊到不少民眾「很順」的把機車騎在人行道停放。

▲人行道噴有「私人土地，我家牛排專用」字樣 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲對街的店家卻立牌公告「人行道重點取締」，呼籲民眾請勿停車 。（圖／記者吳奕靖攝）

不過距離僅一條道路的另一家知名餐廳，卻用小柵欄提醒民眾，店外的人行道是重點取締，請勿停車」，這讓民眾想不透，一條街道的人行道為何卻有兩種不同制度？民眾認為，若人行道本來就不能停車，那我家牛排門口這些白線格到底是誰畫的？又為何還能直接標示成「私人土地專用」？但如果真的可以停，為何對街餐廳又要特別提醒民眾不要停？整件事看起來實在很矛盾。

記者求證三民一分局，三民一分局回應：「針對三民區同盟三路與十全三路口人行道疑似私設停車格一案，經查該處已於2026年2月11日由市府相關單位及里長辦理會勘，初步認定水溝蓋內側部分範圍屬私人土地，得依法使用」。真的是這樣嗎？記者再轉往工務局了解，工務局表示的確有這場會勘，會勘結論在人行道的水溝蓋的確是屬於私人土地，被稱為「綠色退縮私人地」。

▲我家牛排（右側）的人行道有一半的確是「私人土地」，但為綠色退縮私人地 。（圖／記者吳奕靖攝）

工務局解釋，所謂「綠色退縮私人地」，是指建築物依相關法規，像是建築線、道路退縮、騎樓退縮等規定，必須從基地邊界往內保留的一段空間。雖然這塊地所有權仍屬私人，但使用上並不是愛怎麼用就怎麼用，因為仍須兼顧公共通行、安全與都市景觀。

而依「我家牛排」所在基地適用的都市計畫規定，退縮5公尺範圍內，基地自建築線起3.5公尺內不得設置圍牆、側牆及停車位，且必須留設淨寬大於2公尺的人行步道。換句話說，就算那一塊地屬於私人土地，也不代表可以直接拿來畫機車格停車。

工務局進一步說明，「我家牛排」目前在退縮地設立停車格的情況，已不符現行規定，人行步道帶本來就不能設置停車格，這部分恐怕已經涉及違反土地使用分區管制，後續將由都發局依都市計畫法第79條規定處理。

依照規定，若確認違規，得對土地或建築物所有權人、使用人或管理人，處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰，並可勒令拆除、改建、停止使用或恢復原狀；若不改善，還可按次處罰，甚至停止供水供電、封閉、強制拆除或採取其他恢復原狀措施，相關費用也將由所有權人、使用人或管理人負擔。

也因此，為了釐清現場狀況並確認後續處理方式，工務局與都發局表示，將在4月15日下午會同交通局、警察局等單位前往現場會勘，待確認實際情形後，再依法辦理後續處置。

▲人行道噴白格的部是屬於「綠色退縮地」，不能當停車格使用。（圖／記者吳奕靖攝）