最大「我家牛排」被抓包！私畫停車格惹議　市府會勘業者將塗掉

▲高雄市政府相關局處到現場進行會勘 。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

位在高雄三民區、號稱全台最大間的「我家牛排」，遭民眾爆料指店家竟直接在人行道上噴設機車停車格，還寫上「私人土地，我家牛排專用」字樣，引發停車爭議。針對此案，工務局、都發局、交通局與警方15日下午會同到場會勘。

不過《ETtoday新聞雲》實際詢問「我家牛排」時，店家拒絕回應，僅透過德西里里長林財旺表達強調，現場涉及私人土地、人行步道與YouBike設置等多重問題，不是單純一句「能不能停車」就能講清楚。

民眾質疑，「我家牛排」外側人行道被畫設白線格，還標註「私人土地，我家牛排專用」，但隔著一條路的另一家餐廳，卻是擺出告示提醒民眾「人行道重點取締，請勿停車」，明明同樣都是人行道，卻出現兩種不同規則，也因此引發外界質疑。

相關單位15日下午立即前往現場會勘，店家並未正面出面受訪，僅由德西里里長林財旺代為說明。林財旺表示，現場其實牽涉到退縮地、私人土地與YouBike站點規劃問題，若單看外觀，民眾會以為整片都是人行道，但實際上部分範圍屬於私人土地。他認為，既然這一塊地在開發時有保留下來，政府後來又在旁邊設置YouBike，某種程度上也壓縮了行人通行空間，若現在只單獨去切一塊出來認定不能停機車，整體規劃恐怕就會變得很矛盾。

▲里長林財旺代「我家牛排」回應，接下來將以這塊非人行道區域進行停車規劃。（圖／記者吳世龍攝）

▲會勘結果決議店家必須在7日內完成改善 。（圖／記者吳世龍攝）

林財旺進一步說，照現場情況來看，若一邊主張是私人土地、不能設停車格，那同樣佔用空間的YouBike站點是不是也要一併檢討？因為現在的問題不是只有機車停放，而是整體步道動線到底怎麼規劃，才不會讓行人、YouBike、機車全擠在一起，最後變成大家都沒辦法好好走。他直言，現在最大的問題就是交通局與養工處之間的規劃沒有整合，才會搞到現場看起來亂成一團。

林財旺也認為，與其各單位各講各的，不如把整條人行動線重新規劃清楚，包含樹木、YouBike、機車停放區與真正留給行人通行的空間，都應該一次講清楚、畫清楚，不然今天這邊說違規，明天那邊又能停，爭議只會一直燒下去。

不過，工務局先前已明確表示，依現行都市計畫規定，基地退縮範圍中的人行步道帶不得設置停車位，若確認現場白線停車格違反土地使用分區管制，後續仍可由都發局依都市計畫法相關規定處理，最重可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰，並勒令拆除、改建、停止使用或恢復原狀。

而這場會勘最後也做出明確結論「請業者於文到7日內自行改善，並書面回覆本局及都發局、交通局及警察局。另為維護該路段通行，已請警察局加強巡查」。據了解，「我家牛排」方面已決定配合會勘結果，將塗銷現場停車格，並規劃改在店家旁邊一塊斜坡地是在人行道以內的地方，重新整理作為停車空間。

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