停電不只是台電責任！高雄區處邀大戶座談　籲內線靠自己維護

▲台電高雄區處今舉辦年度大用戶座談會，吸引轄內高壓以上用戶踴躍參與，現場約115人出席。 （圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

台電高雄區處今（15）日舉辦年度大用戶座談會，吸引轄內高壓以上用戶踴躍參與，現場約115人出席。與會產業以金屬製品等傳統產業為大宗，另包括高雄榮總、高醫及水利局等重要用電單位，共同關注穩定供電與能源管理議題。

今年座談會有別以往，除持續鼓勵用戶落實深度節能外，也特別強化用戶設備維護觀念，導入「設備管理即節能」的新思維。

台電高雄區處處長黃志榮表示，台電長期投入外線設備巡檢與維護，惟自責任分界點起至用戶端設備，屬用戶內線範疇，須仰賴用戶自主定期檢測與維護。良好的設備管理除有助於供電穩定，也能提升設備運轉效能，「不浪費電，本身就是節能」。

他並提醒，高壓以上用戶應配置專業機電人員，落實日常監測與管理；當發生內線停電時，應依復電標準作業流程（SOP）迅速排除故障，同時妥善調整過壓、欠壓電驛保護協調設定，並針對精密設備加裝UPS不斷電系統，以強化供電韌性與用電安全。

他期盼透過台電與用戶雙方攜手合作，降低停電事故發生頻率、縮短停電時間，讓穩定供電從「台電責任」升級為「共同目標」。

▲▼台電高雄區處今舉辦年度大用戶座談會，吸引轄內高壓以上用戶踴躍參與，現場約115人出席 。（圖／記者賴文萱翻攝）

在節能推動方面，座談會中節能服務課也說明，依據《能源管理法》，契約容量800瓩以上用戶須達平均年節電率1%以上，且自114年起依全公司用電規模分級管理，部分用戶節電目標提升至1.5%。而節電成果須透過具體節能措施認列，非單純因產能調整所減少之用電量不予計入。

區處也特別提醒，企業可從設備效率提升、製程優化及用電管理等面向著手，如汰換高效率設備、參與台電的需量反應，並透過調整用電時段降低尖峰負載，在節省電費的同時，又能符合節電目標、提升用電管理效益；另台電也持續提供節能診斷服務，結合量測與AMI數據分析，協助用戶優化操作模式，提升整體用電效率。

黃志榮感謝大用戶踴躍參與，並強調，期盼透過座談會交流，促使用戶由「被動用電」轉型為「主動管理用電」，共同打造更安全、穩定且高效率的用電環境。未來台電高雄區處也將持續深化與用戶的合作關係，攜手推動節能減碳與供電韌性提升，邁向永續能源發展目標。