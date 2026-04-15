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GD愛貓ZOA周邊高雄買得到！超療癒快閃登場　限量一卡通準備開搶

▲▼「ZO&FRIENDS」高雄快閃店。（圖／記者許宥孺攝）

▲「ZO&FRIENDS」高雄快閃店今日登場。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

V.I.P、FAM衝了！由南韓天王GD權志龍親手操刀，以其愛貓ZOA為原型的療癒IP「ZO&FRIENDS」，今（15）日起在高雄FOCUS 13珊瑚廣場開設快閃店，從可愛的巨大絨毛娃娃、招財貓公仔、盲盒，到實用的保溫杯、拖鞋全都有。由於高雄首場次貨量相較已開跑的台北場齊全，不少錯過的台北粉絲也一大早遠衝高雄掃貨。

「ZO&FRIENDS」是由LINE FRIENDS(韓國IPX)與GD權志龍共同打造的IP系列，集結療癒、可愛、潮流元素。角色以GD愛貓「ZOA」為原型，是一隻有著毛茸茸圓臉，表情厭世的灰色小貓，還有笑容小雛菊「A&NE」、兩隻小精靈「AKI＆ZAKI」。

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▲▼「ZO&FRIENDS」高雄快閃店。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼「ZO&FRIENDS」是以GD愛貓ZOA為原型的IP。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼「ZO&FRIENDS」高雄快閃店。（圖／記者許宥孺攝）

「ZO&FRIENDS」自推出以來，短短半年就話題不斷，先前在台北推出冬季快閃店讓粉絲相當驚喜，這次再度來台，台北場已率先開跑，不過熱門周邊如ZOA絨毛大玩偶、ZOA招財貓公仔皆已宣布售完不補貨。

高雄場次今日於高雄珊瑚廣場登場，活動雖採事先預約制，但仍有粉絲一早就前來排隊，希望提早抵達現場拍美照；還有粉絲遠從台北趕來，就是希望趁首場貨量充足，順利帶走大娃娃和熱門的招財貓、盲盒公仔、拖鞋、俄羅斯娃娃等生活療癒小物。

▲▼「ZO&FRIENDS」高雄快閃店。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼一定要拿ZOA娃娃來張Y2K照片。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼「ZO&FRIENDS」高雄快閃店。（圖／記者許宥孺攝）

快閃店以「LUCKY SHOP」幸運為題，以綠色為展場主視覺，首先應如眼簾的就是超巨大ZOA娃娃，還有超多A&NE躺在草皮上，讓人忍不住拿出手機先拍幾張。接著展場左側有各種實用生活周邊佈置，還有ZOA本貓、GD授權照片現身，推薦一定要和凸面鏡來張Y2K風照片。

「ZO&FRIENDS」高雄場預約方式 

時間：2026年4月15日 - 5月10日
地點：高雄流行音樂中心 Focus 13珊瑚廣場 (高雄市苓雅區海邊路110號)
線上預約時間：2026年4月15日至4月24日
自由入場時段：2026年4月25日至5月10日

▲FOCUS 13 珊瑚廣場「TORi Beauty」推出「ZO&FRIENDS」聯名彩妝。（圖／記者許宥孺攝）

▲FOCUS 13 珊瑚廣場「TORi Beauty」推出「ZO&FRIENDS」聯名彩妝。（圖／記者許宥孺攝）

位於快閃店一旁的FOCUS 13 珊瑚廣場「TORi Beauty」，現正也推出「ZO&FRIENDS」聯名彩妝，包括唇膏、眼影盤、腮紅球等彩妝品，其中果汁唇釉還附贈ZOA貼紙，可自行DIY貼出自己的風格。專櫃現推出任兩件商品贈送唇釉帽、唇釉環，數量有限送完為止。

▲▼ZOA一卡通。（圖／一卡通公司提供）

▲ZOA限量一卡通將於4月20日起開始預購。（圖／一卡通公司提供）

此外，iPASS 一卡通也攜手「ZO&FRIENDS」 推出一卡通卡片，有可愛的溫暖雲朵貓ZOA、笑容小雛菊A&NE，以及調皮小夥伴 AKIZAKI，用可愛魅力陪伴通勤時刻。此次推出的一卡通皆採用一卡通PLUS晶片卡，搭配 iPASS MONEY APP 使用「票卡感應機」功能，無須前往實體服務據點，即可隨時進行加值、查詢餘額與交易紀錄。

「ZO&FRIENDS」系列一卡通，4月20日上午11點至4月22日於讓7-ELEVEN uniopen PRIMA訂閱制優先預購， 限「兩套一起預購」，限量 1818 套；5月1日上午11點 OPENPOINT APP 開放現貨預購，全系列共推出2款設計，每款限量8818張，每張售價新台幣388元。

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