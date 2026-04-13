　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

低估合歡山氣候！英籍YTR騎車環島失溫困路旁　感謝員警救命

▲員警將英籍女子載返派出所休息，並提供熱茶、暖暖包及暖氣設備協助其恢復體溫。（圖／新城警分局提供，下同）

▲員警將英籍女子載返派出所休息，並提供熱茶、暖暖包及暖氣設備協助其恢復體溫。（圖／新城警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

日前下午4時許，花蓮新城警分局合歡派出所員警巡邏行經台14甲線37公里處時，發現路旁一輛越野自行車倒地，旁邊坐著一名外籍女子，疑似身體不適，員警立即上前關心，原來女子因低估山區氣候而造成失温現象，所幸經員警即時救援而脫離險境。

經員警以英文詢問後，女子表示因山區氣溫過低導致失溫，體力不支無法繼續前行，員警檢視其身上並無明顯外傷後，隨即將其載返派出所休息，並提供熱茶、暖暖包及暖氣設備協助其恢復體溫。

▲員警將英籍女子載返派出所休息，並提供熱茶、暖暖包及暖氣設備協助其恢復體溫。（圖／新城警分局提供，下同）

▲英女子對警方即時伸出援手深表感謝，直言「真的救了她一命」，也讓她深刻感受到台灣的人情溫暖。

待女子狀況好轉後表示，自己來自英國，為一名騎乘自行車環遊世界的YouTuber，此次獨自來台挑戰單車環島，當日自南投出發欲前往花蓮太魯閣國家公園拍攝風景，未料低估高山氣候及路程難度，導致失溫險象環生。

合歡派出所員警除即時提供協助外，所長亦貼心準備熱食補充體力，並協助聯繫附近民宿供其休息一晚，女子對警方即時伸出援手深表感謝，直言「真的救了她一命」，也讓她深刻感受到台灣的人情溫暖。

新城警分局提醒，山區氣候多變且日夜溫差大，民眾從事登山或長途騎乘活動前，應充分掌握天氣資訊並備妥保暖裝備，以確保自身安全。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
416 1 7769 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
以前超歡迎香燈腳　在地人崩潰「點名3類人」：拜託別來了
快訊／「饗饗」微風信義店火警！　全員疏散
推動「鞭刑公投」！　52立委連署成案
林志玲淚崩！「康熙玲」大合體逼哭全場
中評會今討論李貞秀　黃國昌認：未達公職標準
李洋宣布捐出「奧運金牌1千萬獎金」！
一家四口再開庭　家寧「OL風」現身

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

才剛重新開幕...大立空中樂園小飛機「定格半空」　男童受困驚魂

快訊／北市「饗饗」微風信義店起火　警消衝46樓搶救全員疏散

獨／外籍車手落網求刑84年　「42人被騙193萬」5天提領一空

桃園茶飲廠塗改偽造有效期改包裝販售　負責人夫妻130萬交保

台中舊城區恐怖延燒12戶！2鑑定不同調...屋主閃刑事卻得賠1365萬

110不是開玩笑！基隆男單日撥8通戲耍警察　代價曝光

誤以為存摺等失竊報警！里港警細心尋回失物　71歲婦虛驚一場

董事長特助濫用權限！帶友出差免費住3.5萬首相套房　法院判決曝

低估合歡山氣候！英籍YTR騎車環島失溫困路旁　感謝員警救命

有滿滿的老鼠味！甜甜圈店「1日員工」亂爆料　賠70萬換緩起訴

賴清德現身拱天宮！　親迎白沙屯媽祖出神龕

美國2飛彈驅逐艦通過荷莫茲海峽「開始清水雷」　伊朗衝突後首次

鄭麗文「和平之旅」落幕！　宋濤現身送機

連3天高溫上看36度！但厚衣先別收「轉雨時間曝」

五股大火擴大！4工廠全燒「5676平方公尺火海」　濃煙沖天

剛引退的林哲瑄也來看「野獸」　大讚：林志傑是無可取代的存在

麟洋配驚喜合體！清晨盃31比19力退青年冠軍　李洋汗灑賽場笑謝不殺之恩

闖碧候溫泉遭勸阻記恨　7煞竟痛毆公所人員！小吃店老闆也遭殃

兄弟狂掃19安斬斷6連敗噩夢！　平野惠一讚陳俊秀：最好的範本

貓咪：這些不該在這　桌上蒜頭全遭掃落

才剛重新開幕...大立空中樂園小飛機「定格半空」　男童受困驚魂

快訊／北市「饗饗」微風信義店起火　警消衝46樓搶救全員疏散

獨／外籍車手落網求刑84年　「42人被騙193萬」5天提領一空

桃園茶飲廠塗改偽造有效期改包裝販售　負責人夫妻130萬交保

台中舊城區恐怖延燒12戶！2鑑定不同調...屋主閃刑事卻得賠1365萬

110不是開玩笑！基隆男單日撥8通戲耍警察　代價曝光

誤以為存摺等失竊報警！里港警細心尋回失物　71歲婦虛驚一場

董事長特助濫用權限！帶友出差免費住3.5萬首相套房　法院判決曝

低估合歡山氣候！英籍YTR騎車環島失溫困路旁　感謝員警救命

有滿滿的老鼠味！甜甜圈店「1日員工」亂爆料　賠70萬換緩起訴

蕭旭岑、王光慈爆財政紀律問題　馬英九：請金溥聰代表我說明

陸榮耀手機搭橋字節跳動　接洽AI「豆包手機」合作

慧榮台北總部動土　總座：NAND價格飆「缺貨2027才有解」

蕭薔《浪姐7》唱跳王心凌神曲！　「票數太低」護小28歲隊員：我走

才剛重新開幕...大立空中樂園小飛機「定格半空」　男童受困驚魂

白沙屯媽祖神威！母重度昏迷「兒1舉動」奇蹟好轉　獲扛3次神轎

駭客要求明天付錢！《GTA》R星遭入侵　官方強調：不會影響玩家

快訊／北市「饗饗」微風信義店起火　警消衝46樓搶救全員疏散

獨／外籍車手落網求刑84年　「42人被騙193萬」5天提領一空

光影也能開口說故事！《熊妤創藝特展・如果影子會寫畫》驚豔藝文推廣處

小賈斯汀重現〈BABY〉　「和自己合唱」聽哭了

社會熱門新聞

白沙屯擠爆　口角推人、婦哭喊抗議

即／五股惡火燒毀4工廠！面積飆破5676平方公尺

小三激戰人夫10次懷孕墮胎　性愛照寄給正宮！她一看崩潰

銀行女行員怕被搶劫　關金庫制門夾傷男同事

名下突多3帳戶　男2動作自保獲無罪

跑山獸擋財路遭攻擊？消防署：主動移交政風處

侵占眾量級收益又逃漏稅！家寧一身西裝開庭

北市「吉品海鮮」前少東　遭控詐千萬

沒吃到「薑絲炒大腸」　老闆竟被告恐嚇

畢旅闖浴室硬拍同學全裸洗澡　重判6月

研究高潮！化學副教授猥褻學生遭解聘

毒駕載友吃宵夜！嘉義男甩尾落跑遭7警車圍捕

台61線161K車禍　大貨車翻覆卡分隔島

高雄車禍「19歲騎士掛車頂」！路過醫師搶回一命

更多熱門

相關新聞

春雨後迎合歡山杜鵑花季

春雨後迎合歡山杜鵑花季

合歡山在每年春雨後就迎來高山杜鵑花季，目前由玉山杜鵑帶領綻放，花色將隨著綻開由桃紅色漸漸轉變為粉紅、白色，在山林間為綠色植物增加更豐富的紅白相間美麗色彩。

合歡山杜鵑花季登場　例假日高乘載管制

合歡山杜鵑花季登場　例假日高乘載管制

合歡山杜鵑花季登場　明起高乘載管制

合歡山杜鵑花季登場　明起高乘載管制

高雄小貨車掉落1箱番茄　女騎士閃不過慘摔

高雄小貨車掉落1箱番茄　女騎士閃不過慘摔

才跟爸說去八里喝咖啡…25歲重機女騎士自摔遭輾斃！

才跟爸說去八里喝咖啡…25歲重機女騎士自摔遭輾斃！

關鍵字：

低估合歡山惡劣氣候英籍女騎士失溫援手脫險

讀者迴響

熱門新聞

辛樂克「35年最強4月颱」登頂風王　路徑大迴轉

AV天后蒼井空自爆「初次見面就上床」　竟是日劇男神

快訊／白沙屯媽祖凌晨起駕　粉紅超跑一早衝到這了

快訊／白沙屯媽祖衝TOYOTA車廠　11度停駕見「老朋友」

川普宣布「封鎖荷莫茲海峽」

日偶像女團辦活動「0人到場」！

鋒面要來了　周三變天轉雨

快訊／四媽會！白沙屯粉紅超跑「衝進鎮瀾宮」

坐矮凳「疑遭白沙屯冷對待」！吊車大王澄清

川普封鎖荷莫茲海峽！美媒揭真正目的

李貞秀哭喊「要養5小孩」　若沒立委工作怎辦

白沙屯擠爆　口角推人、婦哭喊抗議

百萬YTR突收法院傳票！他傻眼：叫我攜金卡

即／五股惡火燒毀4工廠！面積飆破5676平方公尺

24萬股東哭慘！ 國發基金明開始倒貨「這檔綠能股」

更多

最夯影音

更多
賴清德現身拱天宮！　親迎白沙屯媽祖出神龕

賴清德現身拱天宮！　親迎白沙屯媽祖出神龕
美國2飛彈驅逐艦通過荷莫茲海峽「開始清水雷」　伊朗衝突後首次

美國2飛彈驅逐艦通過荷莫茲海峽「開始清水雷」　伊朗衝突後首次

鄭麗文「和平之旅」落幕！　宋濤現身送機

鄭麗文「和平之旅」落幕！　宋濤現身送機

連3天高溫上看36度！但厚衣先別收「轉雨時間曝」

連3天高溫上看36度！但厚衣先別收「轉雨時間曝」

五股大火擴大！4工廠全燒「5676平方公尺火海」　濃煙沖天

五股大火擴大！4工廠全燒「5676平方公尺火海」　濃煙沖天

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面