低估合歡山氣候！英籍YTR騎車環島失溫困路旁　感謝員警救命

▲員警將英籍女子載返派出所休息，並提供熱茶、暖暖包及暖氣設備協助其恢復體溫。（圖／新城警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

日前下午4時許，花蓮新城警分局合歡派出所員警巡邏行經台14甲線37公里處時，發現路旁一輛越野自行車倒地，旁邊坐著一名外籍女子，疑似身體不適，員警立即上前關心，原來女子因低估山區氣候而造成失温現象，所幸經員警即時救援而脫離險境。



經員警以英文詢問後，女子表示因山區氣溫過低導致失溫，體力不支無法繼續前行，員警檢視其身上並無明顯外傷後，隨即將其載返派出所休息，並提供熱茶、暖暖包及暖氣設備協助其恢復體溫。

▲英女子對警方即時伸出援手深表感謝，直言「真的救了她一命」，也讓她深刻感受到台灣的人情溫暖。

待女子狀況好轉後表示，自己來自英國，為一名騎乘自行車環遊世界的YouTuber，此次獨自來台挑戰單車環島，當日自南投出發欲前往花蓮太魯閣國家公園拍攝風景，未料低估高山氣候及路程難度，導致失溫險象環生。



合歡派出所員警除即時提供協助外，所長亦貼心準備熱食補充體力，並協助聯繫附近民宿供其休息一晚，女子對警方即時伸出援手深表感謝，直言「真的救了她一命」，也讓她深刻感受到台灣的人情溫暖。



新城警分局提醒，山區氣候多變且日夜溫差大，民眾從事登山或長途騎乘活動前，應充分掌握天氣資訊並備妥保暖裝備，以確保自身安全。

