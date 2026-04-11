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合歡山杜鵑花季登場！6／14前例假日高乘載管制

▲2026合歡山杜鵑花季登場，仁愛警方今天起已加強交通疏導與高乘載管制。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲2026合歡山杜鵑花季登場，仁愛警方今天起已加強交通疏導與高乘載管制。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

合歡山杜鵑花季於本月到來，仁愛警分局表示，為因應賞花人潮、維護當地在杜鵑花季期間交通安全與順暢，將配合交通部公路局，自今日起至6月14日之例假日、勞動節連續假期執行高乘載等管制措施，並視實際花況提前、延後或取消。

仁愛分局說明，管制路段包含臺14甲線18公里(翠峰管制站)至41.5公里(大禹嶺與台8線路口)，管制時段為上午6時至11時；管制措施如下：(一) 高乘載管制：搭乘3人以上自小客開放通行，大貨車及未滿3人以上小客車禁止通行，大型重機、機慢車、客運接駁車及乙類大客車則不受限制，(二) 流量管制：如人潮眾多，將視壅塞情形啟動流量管制，每10分鐘放行20輛車。

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▲2026合歡山杜鵑花季登場，仁愛警加強交通疏導與高乘載管制。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲2026合歡山杜鵑花季登場，仁愛警加強交通疏導與高乘載管制。（圖／記者高堂堯翻攝）

合歡山停車場均已實施收費，花季期間人潮甚多，且停車空間有限，分局建議民眾可多加利用大眾運輸工具，並利用平常日前往。

▲2026合歡山杜鵑花季登場，仁愛警加強交通疏導與高乘載管制。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲2026合歡山杜鵑花季登場，仁愛警加強交通疏導與高乘載管制。（圖／記者高堂堯翻攝）

分局提醒民眾，出發前先確認花況，並配合警方及工務段之管制作為，勿任意插隊、超車及違規停車，避免疲勞駕駛，員警亦將針對各項交通違規加強取締，另上山前可先至交通部公路局網站查詢相關路況，隨時注意沿途路側資訊可變標誌(CMS)，並視天氣與路況審慎評估前往，該分局於花季期間將與埔里工務段、保七總隊、花蓮縣警察局新城分局等友軍單位共同維護合歡山地區交通順暢及安全。

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