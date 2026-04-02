高雄小貨車掉落1箱番茄　女騎士閃不過慘摔！落跑駕駛挨罰

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市三民區民族一路今（2）日上午傳出一起離奇事故，一台小貨車行經該路段時，一箱番茄從車上掉落，在車陣中「炸裂」四散，瞬間把柏油路變成滑溜溜的「天然陷阱」，一名女騎士閃避不及，車輪輾過番茄當場打滑慘摔，畫面驚險，女騎士送醫後所幸並無大礙，警方調閱監視器畫面後，將對釀禍的小貨車開罰。

▲小貨車行經民族一路時，突然掉落一籃番茄。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方指出，事發於上午9時許，地點就在民族路橋旁，當時路面突然出現大量番茄，不少車輛見狀急忙閃避，現場一度險象環生。不料，35歲李姓女騎士仍不慎壓到番茄，當場失控倒地，所幸送醫後並無生命危險。

警方調閱監視器追查，發現肇事源頭是一輛小貨車。48歲蘇姓男子駕車行經九如二路左轉民族一路時，疑因貨物未妥善綑綁固定，導致一整箱番茄掉落路面，隨後又被後方機車輾壓，紙箱破裂、番茄四散，才釀成這起意外。

▲機車女騎士行經番茄掉落路段時，摔車見血。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

離譜的是，蘇男在事故發生後一度離開，直到女騎士摔車後才折返回現場清理，但仍難逃開罰命運。警方表示，蘇男行為已違反《道路交通管理處罰條例》，因貨物掉落影響交通安全，將面臨3000元至1萬8000元罰鍰。

警方也呼籲，駕駛人上路前務必確認載運物品已確實覆蓋並牢固綑綁，否則一旦掉落，不僅害人受傷，還可能吃上罰單，得不償失。