合歡山杜鵑花季來了！綠色山林添紅白色彩　交管措施一次看

▲合歡山杜鵑花季起跑。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

合歡山在每年春雨後就迎來高山杜鵑花季，目前由玉山杜鵑帶領綻放，花色將隨著綻開由桃紅色漸漸轉變為粉紅、白色，在山林間為綠色植物增加更豐富的紅白相間美麗色彩。

林業保育署南投分署指出，合歡山為全國最高海拔森林遊樂區，拜交通便利之賜，可在短時間內從海平面上升到達三千公尺以上的高山，吸引眾多愛好高山景色的民眾前來享受群峰綿沿獨特山景；而高山杜鵑之花芽在前一年就逐漸孕育，經歷冬季低溫刺激，到翌年春季氣溫回暖，花經由春化作用後綻開，為適應高山嚴苛環境，擁有既硬且厚的革質葉片，表面有光亮的臘質、葉緣反捲以減少水分蒸發及禦防寒冷氣候。

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南投分署表示，民眾於花季期間上山除與美麗杜鵑合影，也可於佇留花旁慢慢觀察高山植物特性，並提醒遊客上山賞花請事先做好規劃，目前合歡山設有昆陽、武嶺、合歡山莊、小風口等四座收費停車場，但車位有限，再加上公路局實施高乘載與流量管制措施，可多利用大眾運輸及利用平日時段分流賞花，避免壅塞與停車問題影響賞花興緻。

花季期間高乘載管制及流量管制措施如下：

1. 管制時間：115年4月11日至6月14日例假日(含勞動節連續假期)早上6-11點。

2.管制地點：西端為台14甲線18K翠峰附近；東端為台 14 甲線 41.5K大禹嶺附近。

3.高乘載管制：搭乘3人以上小客車開放通行，客運接駁車、乙類大客車、大型重機及機慢車不予管制。

4.流量管制：視壅塞情形啟動。

相關疏運措施、即時路況請上網頁https://www.thb.gov.tw查詢，相關旅遊訊息請電洽合歡山國家森林遊樂區049-2802980，或洽臺灣山林悠遊網http:// recreation.forest.gov.tw查詢。