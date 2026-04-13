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侵占眾量級收益又逃漏稅！家寧一家四口再開庭　她一身西裝抵達

記者黃哲民、黃資真／新北報導

YouTuber張家寧與父母一家四口涉逃漏稅一案，新北地檢署認定家寧媽曾淑惠主導全案，利用擔任群海公司負責人與掌握帳戶之便，侵吞頻道相關收益共4427萬餘元，並作帳逃漏稅572萬餘元，依違反稅捐稽徵法等罪嫌起訴。今(13日)為新北地院第二次開庭審理，稍早一家四口先後抵達，家寧則是穿著一身正式的西裝現身，面對媒體詢問，家寧並未多做回應。

▲▼ YouTube張家寧一家四口涉逃漏稅一案，13日新北地院再度開庭審理。（圖／記者黃哲民攝，下同）

▲YouTube張家寧一家四口涉逃漏稅一案，13日新北地院再度開庭審理。（圖／記者黃哲民攝，下同）

▲▼ YouTube張家寧一家四口涉逃漏稅一案，13日新北地院再度開庭審理。（圖／記者黃哲民攝，下同）

▲張家寧父親張國龍。

新北地檢署起訴指出，Andy（王崇睿）與張家寧在交往期間共同創立「眾量級CROWD」與「眾量級CROWDxFUN生活」2個YouTube頻道，拍攝情侶有趣互動影片，順利衝破百萬訂閱，Andy以個人名義和YT平台簽約，開立頻道營利功能。

2018年8月間，2人成立群海娛樂公司負責眾量級頻道營運與財務與節稅，家寧媽曾淑惠出資10萬元、佔股50%擔任董事長，Andy與家寧各出資5萬元、各佔股25%掛名董事，Andy專注內容創作，同意將頻道收益與販賣眾量級周邊商品的蝦皮帳號收入，都交給張母管帳與報稅。

家寧媽卻出於私心，涉趁實質掌握丈夫、2個女兒與Andy帳戶之便，從2019年2月到2024年4月，將眾量級YT頻道流量收益、臉書廣告收益共93萬餘元美金、折合台幣2996萬餘元，外加2021年1月到3月的蝦皮平台周邊商品收入台幣40萬餘元，都匯到自己帳戶，不僅沒列入群海財報，更用於私人購買保險、外幣定存與繳卡費。

▲▼ YouTube張家寧一家四口涉逃漏稅一案，13日新北地院再度開庭審理。（圖／記者黃哲民攝，下同）

▲張家寧妹妹張家芸。（圖／記者黃哲民攝，下同）

此外，家寧媽又於2021年3月到2023年4月，將群海的業配收入共台幣1281萬餘元，涉私自分批轉存到自己與丈夫、2個女兒帳戶，並瞞著Andy與家寧，以自己名義於2020年4月，申請註冊「眾量級」商標，並於2021年間，領到商標權收入3萬餘元美金、折合台幣109萬餘元，同樣私吞。

張母為逃漏群海應付稅捐，不僅沒申報前述眾量級YT頻道流量收入、臉書廣告收益、蝦皮拍賣所得與商標權收入，更於2018年到2022年，用家寧爸、家寧妹提供的人頭個資謊報薪資、伙食費與營業成本等，5個年度共虛列1609萬餘元，估算藉此逃漏稅572萬餘元。

新北檢認為張母長期隱匿帳冊、以家長權威與親情壓迫不得查帳，藉此侵占頻道及廣告收入、蝦皮拍賣收入，以及私自挪用群海公款等，甚至私自註冊「眾量級」商標，並作帳逃稅，依業務侵占罪、背信罪、6個《稅捐稽徵法》以不正方法逃漏稅捐罪嫌起訴，家寧爸、家寧妹依幫助逃漏稅捐罪起訴，家寧因未經Andy同意私自變更頻道登入密碼，此部分被起訴涉犯無故變更他人電磁記錄罪嫌。

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