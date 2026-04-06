南投悍婦出庭嗆「法官是假的」　拿手機錄影還推打法警！遭判8月

▲南投一名女子因民事糾紛鬧上法庭，卻在開庭時與法官、法警發生衝突，還動手害法警胸部挫傷。（圖／南投地檢署提供）

記者葉品辰／南投報導

南投一名黃姓女子先前因民事求償案件到南投地方法院開庭，未料庭訊過程中情緒失控，不僅拿出手機拍攝法庭畫面，還與前來制止的法警發生肢體衝突，怒罵「你們什麼東西」導致法警胸部挫傷。南投地院審理後認定黃女對依法執行職務的公務員施以暴力，依傷害罪判處有期徒刑8個月，全案仍可上訴。

判決指出，黃女於2023年11月8日下午3時許，在南投地方法院出庭時，因不滿庭訊進行方式，竟在庭上怒吼「法官是假的」、「你們什麼東西」，並拿出手機拍攝法庭內情形。顏姓法警見狀上前制止，要求停止錄影，但黃女不僅未配合，還與法警發生推擠，並徒手揮擊對方，造成顏姓法警胸部挫傷。

法警事後前往醫院驗傷，並向警方提告。檢方偵查後，依對公務員依法執行職務施強暴及傷害等罪嫌將黃女起訴。南投地院審理時，黃女否認犯行，辯稱當天身心狀況不佳，且懷疑開庭法官身分，才會拿手機錄影並報警。不過法官勘驗法庭錄影畫面及相關證詞後，認定黃女在被制止後仍與法警推擠、揮擊，確實造成對方受傷，犯行明確。

法官審酌，黃女對依法執行職務的公務員施以暴力，已影響法庭秩序及公權力執行，且犯後仍否認犯行，態度不佳，因此依傷害罪判處有期徒刑8個月。檢方另指控黃女曾在法庭內怒喊「你們什麼東西」等語涉及侮辱公務員罪嫌，但法院認為相關言語未達足以影響公務執行程度，因此未另論罪，全案仍可上訴。