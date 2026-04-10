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眾量級拆夥Andy續查帳討公道！家寧爸媽現身調解...僅5分鐘破局

記者黃哲民／台北報導

網紅Andy（王崇睿）和前女友暨百萬YouTuber「眾量級CROWD」搭檔張家寧分手拆夥後，揭發頻道營收上億元但他僅分到695萬元、還被掃地出門等遭遇，張女和父母、妹妹4人被起訴涉犯逃漏稅、業務侵占等罪嫌，張女更以群海公司監察人身分，對擔任公司負責人的母親曾淑惠求償，有如左右手互搏，新北地院今（10日）安排雙方調解，僅5分鐘就結束，顯然毫無進展。

▲▼網紅張家寧父親張國龍、母親曾淑惠涉YouTube頻道「眾量級」逃漏稅案，今（10日）到新北地院與張家寧、Andy（王崇睿）各自委任的律師調解。（圖／記者黃哲民攝）

▲網紅張家寧母親曾淑惠涉YouTube頻道「眾量級」逃漏稅案，今（10日）到新北地院調解。（圖／記者黃哲民攝）

張家寧與Andy今各自委任律師到場代打，張女父母張國龍、曾淑惠和律師親自出席，結束調解後，家寧爸媽和律師在法庭大樓裡找安靜處討論1個多小時，離開時均不回應記者發問。家寧爸媽不僅在鏡頭前分開走，鏡頭外，2人還是保持距離，全案下周一（13日）上午將傳喚張家4人出庭進行準備程序。

▲▼網紅張家寧父親張國龍、母親曾淑惠涉YouTube頻道「眾量級」逃漏稅案，今（10日）到新北地院與張家寧、Andy（王崇睿）各自委任的律師調解。（圖／記者黃哲民攝）

▲網紅張家寧父親張國龍今（10日）到新北地院，與張家寧、Andy（王崇睿）各自委任的律師調解。（圖／記者黃哲民攝）

「眾量級CROWD」頻道於2016年，由當時交往的Andy與家寧共同創立，以情侶間惡作劇、搞笑互動為賣點，訂閱數迅速破100萬、巔峰期逼近230萬，曾是國內人氣頻道，2018年成立群海娛樂負責營運與財務，家寧媽擔任董事長，家寧與父親分任董事、監察人，Andy掛名董事、專注內容創作，

2024年10月Andy與家寧宣布分手停更，但Andy去年（2025年）3月PO文自稱「分手後我一無所有」，揭露「眾量級」頻道6年營收上億元，但他僅月領5.5萬元薪水、沒分紅，還被家寧媽沒收25%股份、拔掉董事職位掃地出門，連「眾量級」商標也被家寧媽登記註冊、不是他的，他要求查帳被拒。

▲▼Andy昔日替家寧和男閨蜜說話。（圖／翻攝自YouTube／眾量級CROWD）

▲Andy（王崇睿）與家寧拆夥離開「眾量級」，另創頻道繼續發展。（圖／翻攝自YouTube／眾量級CROWD）

眾多網紅聲援Andy心血結晶被「整碗端走」窘境，家寧自錄影片想反擊卻雪上加霜，雙方隔空開撕期間，群海娛樂被檢舉涉嫌逃漏稅，新北檢去年4月搜索約談，訊後諭知家寧交保3萬元、家寧爸交保5萬元，家寧妹妹張家芸交保5萬元，與交保20萬元的家寧媽均限制出境、出海，並查扣家寧爸媽存款共2700餘萬元。

檢方偵辦認定家寧媽私吞「眾量級」流量、臉書廣告、周邊商品、商標權與群海娛樂業配等收益共4427萬餘元，且沒據實報稅，反而用家寧爸、家寧妹提供的人頭個資謊報薪資等成本，估算逃漏稅572萬餘元，家寧媽挪用公款，又以家長權威與親情壓迫不得查帳，去年7月底起訴家寧媽涉犯逃漏稅、業務侵占與背信等罪嫌。

▲▼YT頻道「眾量級」家寧（張家寧）與搭檔Andy老師（王崇睿）分手拆夥後，家人捲入官司漩渦，今（17日）新北地院首度開庭，家寧全身白不認罪，家寧妹（張家芸）全身黑認罪。（圖／記者黃哲民攝）

▲張家寧先前出庭否認擅自修改「眾量級」登入密碼。（資料照／記者黃哲民攝）

家寧爸與家寧妹被起訴涉犯幫助逃漏稅捐罪嫌，家寧雖被認定沒跟父母、妹妹共謀，但她2024年11月未經Andy同意，私自變更2人共同創立的「眾量級」頻道的登入密碼，此部分被起訴涉犯無故變更他人電磁記錄罪嫌，法定最重可判刑5年。

家寧去年9月出庭前發片，強調自己沒違法，並以群海娛樂監察人身份提起附帶民事訴訟，向擔任公司負責人的母親求償、「以履行監察人依《公司法》應盡之職責」。

Andy隨即回應家寧「張小姐終於想通了」、「也希望張小姐之前選擇切割，現在提告了，就該執行到底，不要放水，最後不了了之」。

▲▼網紅張家寧父親張國龍、母親曾淑惠涉YouTube頻道「眾量級」逃漏稅案，今（10日）到新北地院與張家寧、Andy（王崇睿）各自委任的律師調解。（圖／記者黃哲民攝）

▲家寧爸媽（左1、右3）今（10日）到新北地院與張家寧、Andy（王崇睿）各自委任的律師調解，結束後刻意保持距離。（圖／記者黃哲民攝）

但群海娛樂實際已成家族公司，家寧以公司名義告媽媽、家寧媽要跟自己的公司協商，形同左右手互搏，法官開庭曾問該由誰代表被害人群海娛樂表示意見、「監察人（家寧）嗎？」要張家4人好好斟酌。

家寧媽出庭僅承認逃漏稅、其餘不認罪，聲稱願跟Andy調解，但聲請傳喚Andy作證。Andy去年5月聲請法院選派會計師對群海娛樂查帳獲准，家寧媽提起抗告，去年底已駁回確定，不過Andy聲請查閱的股東會、董事會、資產負債表與帳戶往來明細，進展不多。

今結束調解後，家寧的律師婉拒透露有無結論，僅說家寧在這次調解並非主要對象。Andy的律師沒回應Andy是否至今仍分文未拿回，僅表示刑案開庭前，會試行調解。全案下周一（13日）上午將傳喚張家4人出庭進行準備程序。

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