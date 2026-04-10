月薪39萬不滿意！美商GRL副總裁竊密又逃稅　離職再狂挖老客戶

▲美商GRL集團前副總裁周俊杰竊取營業秘密還涉嫌逃漏個人稅捐遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

美商GRL(Granite River Labs)集團前副總裁周俊杰，涉嫌以顧問費名義，把個人薪水轉入用母親名義開設的公司名下，逃稅113萬元，另外又竊取GRL的客戶、產品資訊等營業秘密，離職後再次用母親當人頭開公司自立門戶，搶走GRL業務，半年獲利635萬元。台北地檢署10日依《營業秘密法》及《稅捐稽徵法》等罪起訴周俊杰。

起訴指出，周俊杰2023年就在GRL在台設立的技流科技公司擔任業務發展協理，並簽下保密合約，2016年升任技流公司總經理，之後GRL改組，技流公司改名新加坡商技流公司，周俊杰在2020年獲拔擢為GRL集團測試服務副總裁，同時兼任新機波技流公司總經理。

周俊杰在升職後，原本可月領39萬元的薪水，卻用母親名下的鍇儒公司回頭與新加坡技劉謙定顧問服務和樂，把自己的部分薪水改以顧問費名義，按月撥付給鍇儒20萬3千元，自己指支領18萬7千元，藉此漏報2021年薪資所得284萬2千元，逃漏個人綜所稅113萬6千元。

2022年間，周俊杰再以擁有GRL內部管理系統Hubspot最高權限之便，大量下載GRL集團的客戶、聯絡人、產品等重要資訊，之後周俊杰請辭獲准，從2023年10月起，經營由母親當人頭的誠新公司，以低價搶單挖角GRL老客戶，截至2024年4月為止，不法獲利635萬1572元。