屏東九如堤防火警！竟是打獵放火趕野豬失控釀禍　3惡男落網

記者陳崑福／屏東報導

九如鄉高屏溪河濱疏浚道路冷水坑一帶昨（27）日驚傳火警，火勢迅速蔓延、濃煙四起，影響周邊空氣品質。里港警方循線追查，發現竟是3名男子點火驅趕獵物不慎釀災，將3人逮捕後，依公共危險及違反《槍砲彈藥刀械管制條例》移送法辦，並建請檢察官聲押。

▲里港警方逮獲3男涉嫌放火燒雜草。（圖／記者陳崑福翻攝）

里港警分局表示，警方於27日晚間20時42分接獲消防局轉報，起火地點附近有可疑人車。經警方到場盤查，發現莊男（43歲）、鍾男（55歲）及謝男（68歲）等3人於昨（27）日9時許先前往該處架設捕獵之陷阱，欲捕抓山豬及飛禽，疑似為求順利捕獲獵物，以打火機點燃附近雜草，準備獵殺遭火驅趕竄逃之獵物，惟因近期天候乾燥，火勢迅速蔓延失控，最終引發大規模火警。

警方並於鍾嫌所駕駛之自小貨車內查扣獵槍2支、喜德釘110顆、鋼珠70顆及打火機等相關物品，初步檢視槍枝結構完整，後續將送鑑識單位檢驗釐清性能及來源。 偵訊後依涉犯公共危險罪及違反《槍砲彈藥刀械管制條例》，將莊嫌等3人移請屏東地檢署偵辦，並建請檢察官向法院聲請羈押。

里港警分局呼籲，近期氣候乾燥，河川地及雜草區域極易發生火勢延燒情形，民眾切勿任意引火或以危險方式進行狩獵行為，以免危害公共安全並觸犯刑責。