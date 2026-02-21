　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

北京遭「沙塵暴」狂襲還現「藍太陽」　居民傻眼喊：紫禁城變黃色

記者廖翊慈／綜合報導

中國中央氣象台21日消息指出，北京下午在沙塵天氣中，再現罕見「藍太陽」現象。強冷空氣南下夾帶大風與沙塵，天空一度昏黃，太陽卻呈現淡藍色光芒，形成強烈反差。不少居民直呼，北京瞬間被一片土黃色籠罩，完全不敢出門。

綜合陸媒報導，當天午後沙塵自北京西部進入城區，能見度明顯下降，陣風達8至9級，山區局部甚至超過10級。氣溫也出現劇烈波動，白天最高約19℃，夜間降至-1℃，24小時降幅超過10℃。北京市氣象台當天清晨6時發布沙塵藍色預警，提醒午後至夜間可能出現浮塵或揚沙；同時發布大風黃色預警，呼籲民眾注意防風、防火與防沙。

▲沙塵暴肆虐北京，現藍太陽。（圖／翻攝自微博）

▲北京現藍太陽。（圖／翻攝自微博）

所謂「藍太陽」，主要與沙塵顆粒對光線的散射作用有關。專家指出，當空氣中懸浮的沙塵顆粒直徑接近太陽光波長時，會對紅光、黃光產生更強烈的散射，使藍光相對更容易穿透，因此肉眼看到的太陽偏藍。這與平時形成藍天的「瑞利散射」不同，而是一種在高濃度沙塵條件下出現的特殊光學現象。類似情況在火星上較為常見，北京此次屬於短暫現象。

▲沙塵暴肆虐北京。（圖／翻攝自微博）

▲▼沙塵暴肆虐北京還現藍太陽。（圖／翻攝自微博）

▲▼沙塵暴肆虐北京還現藍太陽。（圖／翻攝自微博）

▲▼沙塵暴肆虐北京還現藍太陽。（圖／翻攝自微博）

▲沙塵暴肆虐北京。（圖／翻攝自微博，上同）

此次沙塵過程源於強冷空氣自西北向東推進，將內蒙古、甘肅、寧夏等地沙塵帶往華北地區。中央氣象台也發布沙塵暴黃色預警，影響範圍涵蓋華北、黃淮至長江中下游。部分地區PM10濃度一度飆升，北京峰值濃度可能超過1000μg/m³，空氣品質達嚴重污染等級。官方提醒民眾減少外出、緊閉門窗、佩戴防塵口罩，返家後及時清潔臉部與口鼻。

不少當地居民在社群平台直呼，「太嚇人了這個沙塵暴，北京落地窗都在震，不敢想出門會多慘」、「整個天都是黃不拉幾的，我都不敢出門」、「朋友說北京的天都是黃色的了」、「紫禁城都黃了」。沙塵籠罩下的城市景象，也讓不少人直呼罕見又震撼。

北京遭「沙塵暴」狂襲還現「藍太陽」　居民傻眼喊：紫禁城變黃色

北京沙塵暴藍太陽大風空氣污染

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船
北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

