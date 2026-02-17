　
社會 社會焦點 保障人權

凌晨「整張輪椅飛出11樓」　莽漢丟擲洩憤下場判刑4月

▲輪椅,坐輪椅。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲蔡男心情不好，竟從11樓將輪椅扔下樓出氣。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市1名蔡姓男子半夜心情不好，將1台輪椅從11樓扔下去，掉落在人行道發出巨響，幸好沒砸到人車，蔡男被大樓管理員報警查獲，坦承一時失控所為，台北地院依妨害公眾往來安全罪，判蔡男4月徒刑、得易科罰金，可上訴。

本案發生於2024年9月4日凌晨1點多，蔡男在北市敦化北路1棟社會住宅11樓交誼廳，看到1台輪椅無人看管，突然抓狂舉起輪椅往窗外扔出去，掉落大樓旁巷子的人行道上，轟然巨響驚動大樓物業管理人員查看，幸好當時沒有過往人車，未傷及無辜。

警方獲報到場逐層清查，發現是蔡男所為，輪椅的主人得知消息，氣憤蔡男莫名其妙拿輪椅出氣，告蔡男涉嫌毀損，警方並將蔡男依公共危險罪嫌送辦。

蔡男也感到後怕，坦承因為生活不順利、情緒氣憤，一時恍惚而暴走，幸好沒砸到人車釀成大禍，輪椅的主人最後同意撤告不追究。

不過法官認為，從11樓高處拋出可承載人體重量的輪椅巨物，對於下方之通行人、車的生命、身體及財物安全，可能造成重大傷害，足以產生公眾往來交通的危險性，構成非告訴乃論的妨害公眾往來安全罪，據此判蔡男4月徒刑、得易科罰金，可上訴。

02/16 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／陳光復摔倒　代理縣長曝
快訊／陳光復緊急送高雄治療！妻子陪同　救護車前往機場畫面曝
陳光復跌倒昏迷　賴清德致電家屬：全力救治祈平安
紫南宮10hrs湧進12萬人　神秘男霸氣還300萬！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

