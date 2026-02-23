陸2026範圍最大沙塵暴！　130城短時PM10重度以上污染

▲大陸2026年最大沙塵暴席捲而來。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸2026年以來範圍最大、強度最強的沙塵暴20日至22日橫掃西北、華北及長三角等地，超過130個地級以上城市均出現PM10短時重度及以上污染。範圍所及之地先後對民眾發出健康提醒，建議民眾減少外出並加強防護。

《封面新聞》報導，中國環境監測總站數據顯示，2月20日至2月22日，2026年以來範圍最大最強的沙塵暴先後影響我國西北、華北和長三角地區，造成130多個地級及以上城市出現PM10短時重度及以上污染。

大陸國家大氣污染防治攻關聯合中心分析指出，2月20日受大風影響，蒙古國南部及中蒙交界地區起沙，大陸西北大部及華北等地出現沙塵天氣。在強低壓系統影響下，沙塵自西向東、向南傳輸，直至21日上午，沙塵經陝西北部進入河北西北部，下午前鋒經北京、天津抵達河北東北部。

山西陽泉21日中午監測出PM10，濃度達402微克／立方公尺，天空呈淡黃色，公路可見被強風吹落的枯枝雜物，此外，在河北富龍滑雪場雪道表面也出現沙塵覆蓋現象，由白色轉為黃褐色。

沙塵影響範圍22日持續南擴，波及黃淮、江淮地區，包括新疆東部與南部、內蒙古中西部、青海東北部、甘肅中部、寧夏、汾渭平原、遼寧、京津冀及周邊、長三角中北部及長江中游城市群等地，均出現短時重度污染。

大陸環境監測總站數據顯示，截至22日16時，上海、蘇州、無錫、南京、合肥、淮南等城市PM10濃度均超過250微克／立方公尺。

專家認為，本次沙塵與近期沙源地降水偏少有關，蒙古國南部及中蒙交界地區降水量較1991至2020年常年平均值偏少50%以上，地表乾燥鬆散，提供大量沙源，同時，西伯利亞冷高壓疊加蒙古氣旋，北方出現8級以上大風，內蒙古中西部及山西北部局部達11至12級，加劇沙塵擴散並向東南傳輸。

大陸中央氣象台預估，22日20時至23日20時，新疆南疆盆地、甘肅中東部、寧夏、陝西中北部、山西南部、河北南部、山東南部、河南、湖北中北部、江西北部、安徽、江蘇、上海、浙江中北部、吉林南部及遼寧北部等地，部分地區仍有揚沙或浮塵天氣。