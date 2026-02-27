老公出軌！正宮看YT「自製炸彈」藏小三車底　合夥2男遠端引爆

▲被害人的車輛遭遠端引爆。（圖／翻攝自KhaoSod）



記者王佩翊／編譯

泰國一名38歲人妻卡薩瑪（Kasama）發現丈夫外遇後，竟不惜鋌而走險，雇用2名男性同事，透過YouTube自學製作土製炸彈，企圖炸死小三。所幸爆裂物只有部分引爆，僅造成車輛輕微損傷，被害人毫髮無傷，而3名嫌犯也在2月25日被警方逮捕歸案。

根據The Thaiger報導，泰國警方調查，這起正宮報復事件發生在2025年12月24日清晨。警方當天一早接獲一名女性駕駛報案稱，自己的汽車底部掉落不明物體，隨後在路面上爆炸，發出巨大聲響並冒出火花。

警方會同爆裂物處理小組（EOD）趕抵現場勘驗後發現，這是一個由4個玻璃瓶組裝而成的自製爆裂裝置（IED），所幸只有其中1個瓶子成功引爆。

▲▼警方起獲4個玻璃瓶，確認為自製爆裂物。（圖／Facebook／ MrSomyot Wongsudawan）



辦案人員指出，爆裂物被安裝在汽車油箱位置，採用遙控器引爆。由於裝置未能完全引爆，因此僅對車體造成輕微破壞，車主本人也平安無事。警方經過2個多月的追查，鎖定卡薩瑪及其2名34歲男性共犯宋吉（Somkid）和廷那瓦（Thinnawat），分別在春武里府和羅勇府將3人逮捕到案。

警方在搜索3名嫌犯住處時，查扣疑似用於引爆的遙控裝置、犯案使用的車輛，以及其他共計20項相關證物。面對警方偵訊，卡薩瑪坦承犯行，她表示，是因為發現丈夫不忠，並認定被害人就是丈夫的第三者，因此心生報復念頭。

根據卡薩瑪的供述，她先指使廷那瓦秘密在被害人車輛上安裝追蹤器，掌握對方行蹤後，她與宋吉透過觀看YouTube影片自學爆裂物製作技術。隨後兩人駕駛一輛掛著偽造車牌的租賃車輛，前往被害人停車地點，將爆裂裝置安裝在被害人車底。

3名嫌犯目前面臨殺人未遂、涉及製造危及他人或財產的爆炸行為、非法持有爆裂裝置等多項指控。