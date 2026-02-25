　
社會 社會焦點 保障人權

控夫偷吃女直播主「連結5次全放送」　妻怒求償70萬

記者黃翊婷／台北報導

一名人妻控訴，丈夫阿強（化名）與成人平台的女直播主小美（化名）發生婚外情，兩人不僅互傳「吻你千百遍」、「好愛好愛妳」等曖昧訊息，甚至直播性行為至少5次，讓她無法接受，憤而決定對兩人提告求償70萬元。雖然阿強和小美均否認指控，但未獲得士林地院法官採信，日前仍被判處應連帶賠償人妻30萬元較為適當。

▲直播,女主播,直播主。（圖／CFP）

▲人妻控訴丈夫阿強與女直播主小美發生婚外情。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，她在2024年9月間發現丈夫阿強與小美經常傳送曖昧訊息，兩人不僅在同年9月至11月間頻繁見面、相約出遊，甚至在同年11月、12月間於直播平台進行性行為直播，至少5次。

人妻表示，她自2024年10月起便多次告誡阿強和小美，沒想到他們並未理會，丈夫還在農曆春節期間前往小美老家拜訪，種種行為顯然已經侵害到她的權益，因而決定對兩人提告求償70萬元。

阿強和小美則辯稱，對話紀錄只是朋友之間分享生活的訊息，沒有任何曖昧，兩人也沒有任何舉止親密的合照，什麼一同出遊或出國，都是人妻自行羅織的；至於直播一事，由於兩人是同事關係，為了拉高影片流量及觀看次數，才會在直播中佯稱從事性行為，但沒有實際發生性行為。

不過，士林地院法官認為，綜觀阿強和小美的對話紀錄，內容包含「如果我們今生做不了夫妻，那我就和你談一輩子戀愛（歌詞）」、「吻你千百遍也不厭倦」、「好愛好愛妳，希望在往後的日子有妳有我，永不厭倦」等等，這顯然已非單純關懷、鼓勵或禮貌性寒暄，而是直接表達愛意，甚至隱含類似伴侶關係的想像與承諾，並非普通朋友之間的日常互動。

法官指出，雖然阿強和小美均否認曾實際發生性行為，但未能提出具體證據，所以本院也難以做出對他們有利的認定，最終考量到雙方的身分、地位、經濟狀況等因素，裁定兩人應連帶賠償人妻30萬元較為適當，全案仍可上訴。

