桃園市環、警攜手取締噪音車成效佳　榮獲「城市治理卓越獎」

▲桃園警察分局與市政府環保局攜手執行「靜桃專案」聯合稽查取締改裝噪音車輛勤務。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園警察分局與市政府環保局持續攜手執行「靜桃專案」聯合稽查取締改裝噪音車輛勤務，今年迄今執行稽查58場次、取締噪音超標車輛達300餘輛，另據環保局統計相關噪音陳情案件已下降約3成、整體環境音量降6分貝，也因為卓越成效，榮獲了天下雜誌「城市治理卓越獎」優選殊榮。

▲▼合計攔查17部汽、機車，計4部噪音超標，當場開單告發，總罰款金額達12800元。（圖／桃園警分局提供）

1日晚間桃園分局與環保局在桃園區小檜溪治洪公園周邊道路執行靜桃專案，以機巡方式強力攔查取締，合計攔查17部汽、機車，計4部噪音超標，當場開單告發，總罰款金額達12800元。

桃園分局與環保局攜手執行靜桃專案，另主動蒐證通報環保局件數計4081件、經環保局審核通過比率達71％，另由市府主導的「靜桃專案」也因為卓越成效，榮獲了天下雜誌「城市治理卓越獎」優選殊榮。桃園分局表示噪音車輛除了對周邊居民的生活安寧產生困擾，也間接提高交通事故的風險，警方將持續努力，期許能為桃園市民提供更安全、更寧靜的交通環境。