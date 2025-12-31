　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2026列新年目標先看！醫示警「加法陷阱」　靠1心法解除焦慮

▲▼台北101跨年煙火。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲▼台北101跨年煙火。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者陳致平／台北報導

今天是 2025 年的最後一天，即將迎來 2026 年。許多人習慣在此刻許下新願望，卻也因未達標的舊清單感到深深懊悔，讓空氣中瀰漫著一股濃厚的「目標焦慮」。對此，精神科醫師陳璿丞在臉書專頁指出，這種焦慮源於我們習慣用「加法」來定義成長，總覺得新年必須「添加」新的證照、肌肉線條或人脈。

陳璿丞從腦科學角度提醒，現代人的大腦早已處於「認知負荷（Cognitive Load）」過載的邊緣。焦慮、失眠甚至自律神經失調，往往不是因為擁有的太少，而是「要的太多」。他分享了一個翻轉思維的關鍵點，「真正的平靜與力量，不來自於讓生活變得更容易，而來自於讓生活變得更簡單。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，陳璿丞也提出3個向度的思考方式：「解開依賴的焦慮鎖鏈」、「邊界簡化並勇敢說不」、「隨喜悅的生理訊號」。

一、 解開依賴的焦慮鎖鏈

陳璿丞引用知名企業家西佛斯（Derek Sivers）的語言學觀點，「簡單（Simple）」意指單一、不糾纏；而「複雜（Complex）」則意味著糾纏在一起。醫師在臨床上觀察到，現代人的情緒被社群媒體綁架、時間被訂閱服務切割，這就是西佛斯所說的「依賴」。

西佛斯提出的激進解方是「切斷連結」，這涉及「身份認同的剝離」，過程雖痛苦，但如同一隻寄居蟹，束縛越少，成長越易。陳璿丞建議，試著移除那些讓你生活糾纏不清的變數，只留下必要的，找回對生活的直接控制權。

▲▼人潮,信義區,信義威秀,經濟,逛街,錢潮,商機（圖／ETtoday資料照）

▲醫師提醒，現代人的大腦早已處於「認知負荷」過載的邊緣。（圖／ETtoday資料照）

二、 邊界簡化：勇敢說「不」

「是就說是，不要就說不要，沒有『再看看、再試試』。」陳璿丞解釋，許多心理耗竭（Burnout）的個案並非能力不足，而是缺乏「心理邊界」。

他援引美國知名作家高汀（Seth Godin）的觀點，模糊地帶是大腦耗能的黑洞。當你說「也許吧」，大腦後台程式就會持續運轉、消耗意志力。高汀建議要像專業人士一樣，時間到了就是到了，這種「無情的紀律」是對精神能量的最高保護。陳璿丞也建議試著過上「清單式生活」，像是不參加沒有備忘錄的會議（拒絕無效社交）、不看與目標無關的評論（過濾情緒毒素）、對自己設定嚴格的限制（如不看電視、不滑社群），以上這些行為不是剝奪，而是為了將有限的認知資源，投注在真正有意義的事情上。

三、 追隨「喜悅」的生理訊號

最後，陳璿丞介紹了社會學家貝克（Martha Beck）的建議：以此作為唯一的導航系統，分辨「喜悅（Joy）」與「多巴胺（Dopamine）」的區別。

貝克指出，「多巴胺」則是購物或成癮後的短暫快感，「喜悅」則是一種被喚醒後的放鬆狀態：肌肉鬆弛、呼吸變深、內在感到擴展與自由，這是一種副交感神經主導的「安全模式」。

陳璿丞解釋，現代人過度依賴理性，卻忽略身體更誠實。雖然追隨生理的「和平感」短期內可能引發生活變動（如關係斷裂或工作換跑道），但長期來看，這才是通往身心整合的路徑。

陳璿丞最後說道，新的一年不要再列一張長長的待辦清單，那只會增加你的皮質醇（壓力荷爾蒙）；相反的，給自己不同以往的一年，試著寫下一張「不辦事清單」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／馬杜洛被押上「硫磺島號」　川普宣布：強勢介入石油業
川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看
北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

回暖一天又變冷！下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

吞藥常卡喉嚨！營養師曝「正確姿勢」　不是全都頭後仰

法院勸和解＝鼓勵詐騙？律師打臉名嘴「沒腦」：打到底恐一毛不剩

長榮航空遭爆正駕駛毆打副機長　公司暫停派飛調查

那魯one、那魯two真的來了！7-11門市神跟風　貼標語回應A-Lin

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求

輻射冷卻急降溫「明晨最低8度」　下周不排除有寒流

女兒都看香蕉哥哥！問媽「小時候有什麼哥哥」答案笑了　本人暖回

快訊／9縣市低溫特報　入夜探10℃

過年戰鞋！好市多「招財1神物」突上架　一票會員喊買：打麻將會贏

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

回暖一天又變冷！下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

吞藥常卡喉嚨！營養師曝「正確姿勢」　不是全都頭後仰

法院勸和解＝鼓勵詐騙？律師打臉名嘴「沒腦」：打到底恐一毛不剩

長榮航空遭爆正駕駛毆打副機長　公司暫停派飛調查

那魯one、那魯two真的來了！7-11門市神跟風　貼標語回應A-Lin

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求

輻射冷卻急降溫「明晨最低8度」　下周不排除有寒流

女兒都看香蕉哥哥！問媽「小時候有什麼哥哥」答案笑了　本人暖回

快訊／9縣市低溫特報　入夜探10℃

過年戰鞋！好市多「招財1神物」突上架　一票會員喊買：打麻將會贏

阿根廷總統痛批馬杜洛獨裁　公開支持川普拘捕行動：自由萬歲

蔡依林驚〈說愛你〉很紅　「反應好之後都不唱XD」

生活熱門新聞

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

真的來了！7-11門市神跟風　貼標語回應

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　網曝超萬用：根本一本難求

財經粉專揭1檔ETF「暴利配息9元」　股民等領40萬

阿妹「後台補飲料」　台下整齊回1字

雙北捷運、公車今開放手機掃碼！　設定方式看這裡

ALin那魯seven eleven爆紅　7-11神回應

繼「那魯one」後　A-Lin又有新哏

郭台銘、曾馨瑩一家五口曝光！

中南部比北部還冷！　鄭明典曝原因

煙火放一半！阿妹驚「縣長怎麼不見了」他補槍1句

合歡山「警察小姐姐」新造型強勢回歸！小編：充滿殺氣

還會更冷！　今年「首波寒流」可能下週到

更多熱門

相關新聞

101跨年！3分鐘光雕致敬台灣英雄

101跨年！3分鐘光雕致敬台灣英雄

今晚就是 12／31 跨年夜，備受矚目的台北 101 跨年大秀除了璀璨煙火，今年的光雕投影內容更將迎來最高潮，包括迪士尼皮克斯《玩具總動員》的所有角色將同時現身，更安排了長達 3 分鐘的「台灣隱形英雄」影片，向各行各業默默付出的台灣人致敬，陪伴民眾在感動與歡笑中迎接 2026 年 。

共軍秀「無人機俯瞰台北101」照　專家判定電腦合成、AI後製

共軍秀「無人機俯瞰台北101」照　專家判定電腦合成、AI後製

解放軍「俯瞰101照」生成的？他曝真實空拍照

解放軍「俯瞰101照」生成的？他曝真實空拍照

共軍稱俯瞰台北101　國防部：典型認知戰「大型無人機無逾我24浬」

共軍稱俯瞰台北101　國防部：典型認知戰「大型無人機無逾我24浬」

共軍無人機俯瞰台北101？　謝寒冰喊怪怪的：看後續是否有其他影片

共軍無人機俯瞰台北101？　謝寒冰喊怪怪的：看後續是否有其他影片

關鍵字：

新年目標台北101

讀者迴響

熱門新聞

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

真的來了！7-11門市神跟風　貼標語回應

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　網曝超萬用：根本一本難求

更多

最夯影音

更多
阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面