2026列新年目標先看！醫示警「加法陷阱」　靠1心法解除焦慮

今天是 2025 年的最後一天，即將迎來 2026 年。許多人習慣在此刻許下新願望，卻也因未達標的舊清單感到深深懊悔，讓空氣中瀰漫著一股濃厚的「目標焦慮」。對此，精神科醫師陳璿丞在臉書專頁指出，這種焦慮源於我們習慣用「加法」來定義成長，總覺得新年必須「添加」新的證照、肌肉線條或人脈。

陳璿丞從腦科學角度提醒，現代人的大腦早已處於「認知負荷（Cognitive Load）」過載的邊緣。焦慮、失眠甚至自律神經失調，往往不是因為擁有的太少，而是「要的太多」。他分享了一個翻轉思維的關鍵點，「真正的平靜與力量，不來自於讓生活變得更容易，而來自於讓生活變得更簡單。」

對此，陳璿丞也提出3個向度的思考方式：「解開依賴的焦慮鎖鏈」、「邊界簡化並勇敢說不」、「隨喜悅的生理訊號」。

一、 解開依賴的焦慮鎖鏈

陳璿丞引用知名企業家西佛斯（Derek Sivers）的語言學觀點，「簡單（Simple）」意指單一、不糾纏；而「複雜（Complex）」則意味著糾纏在一起。醫師在臨床上觀察到，現代人的情緒被社群媒體綁架、時間被訂閱服務切割，這就是西佛斯所說的「依賴」。

西佛斯提出的激進解方是「切斷連結」，這涉及「身份認同的剝離」，過程雖痛苦，但如同一隻寄居蟹，束縛越少，成長越易。陳璿丞建議，試著移除那些讓你生活糾纏不清的變數，只留下必要的，找回對生活的直接控制權。

二、 邊界簡化：勇敢說「不」

「是就說是，不要就說不要，沒有『再看看、再試試』。」陳璿丞解釋，許多心理耗竭（Burnout）的個案並非能力不足，而是缺乏「心理邊界」。

他援引美國知名作家高汀（Seth Godin）的觀點，模糊地帶是大腦耗能的黑洞。當你說「也許吧」，大腦後台程式就會持續運轉、消耗意志力。高汀建議要像專業人士一樣，時間到了就是到了，這種「無情的紀律」是對精神能量的最高保護。陳璿丞也建議試著過上「清單式生活」，像是不參加沒有備忘錄的會議（拒絕無效社交）、不看與目標無關的評論（過濾情緒毒素）、對自己設定嚴格的限制（如不看電視、不滑社群），以上這些行為不是剝奪，而是為了將有限的認知資源，投注在真正有意義的事情上。



三、 追隨「喜悅」的生理訊號

最後，陳璿丞介紹了社會學家貝克（Martha Beck）的建議：以此作為唯一的導航系統，分辨「喜悅（Joy）」與「多巴胺（Dopamine）」的區別。

貝克指出，「多巴胺」則是購物或成癮後的短暫快感，「喜悅」則是一種被喚醒後的放鬆狀態：肌肉鬆弛、呼吸變深、內在感到擴展與自由，這是一種副交感神經主導的「安全模式」。

陳璿丞解釋，現代人過度依賴理性，卻忽略身體更誠實。雖然追隨生理的「和平感」短期內可能引發生活變動（如關係斷裂或工作換跑道），但長期來看，這才是通往身心整合的路徑。

陳璿丞最後說道，新的一年不要再列一張長長的待辦清單，那只會增加你的皮質醇（壓力荷爾蒙）；相反的，給自己不同以往的一年，試著寫下一張「不辦事清單」。