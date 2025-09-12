詐騙車手躲警駕車狂逃7公里　猛撞橋墩「車頭粉碎」狼狽落網

▲黃姓車手面交遇警駕車狂逃，不慎失控自撞橋墩。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市大園警方與詐騙被害女子合作，約車手面交取款，過程中22歲黃姓車手發覺被害人不願上車交款，立即駕車逃逸，高速逃逸的黃在警方追緝下，不慎自撞橋墩整個車頭嚴重毀損，所幸黃男僅受到輕傷，為隨後趕到員警上銬逮捕，全案依詐欺、洗錢防制法、公共危險等罪嫌移送偵辦。

▲▼自後趕到的員警從幾乎被撞爛的車頭將黃男拉出逮捕。（圖／大園警分局）

大園分局指出，58歲高姓女子遭詐騙集團以「假投資虛擬貨幣」的方式詐騙，被害人驚覺受騙上當後，立即前往潮音派出所報案，警方在了解案情後與被害人合作，再次約出詐騙集團的「假幣商」車手前來取款。

11日21時許雙方相約見面，黃姓車手現身大園區潮音路二段取款時，員警便在外圍進行埋伏，但在取款過程中，黃姓車手發覺被害人堅持不肯上車交款而心生懷疑，機警的駕車逃離現場，員警立即在後方尾隨，並通報線上警網進行攔截圍捕。

黃嫌逃了約7公里後，不慎自撞橋墩車輛嚴重毀損而停下，警方趁勢上前將其從駕駛座拖出當場上銬逮捕，並在車內查獲作案用手機2支、點鈔機2台等證物，警詢後依詐欺、洗錢防制法、公共危險等罪嫌移送桃園地檢署偵辦，並持續向上溯源，擴大追查其他共犯。