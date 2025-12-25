水電工殺3同學奇案！　汐止五指山野兔引出白骨

▲一名獵人在五指山追捕野兔時，意外發現被壓在廢棄鐵皮下的骨骸。（圖／鏡週刊提供，下同）

35年前，3名從台東到台北工作或念書的好友離奇失蹤，家屬事後接到勒贖電話報警，警方追查，電話是他們的國小同學李玉民打的，李起初否認，之後改口說跟3人串通、向家人騙錢，並稱3人已偷渡出境，警方依詐欺罪將他送辦，他也入獄服刑。3人的家屬無法接受，懇求檢警持續偵辦，數月後終於突破李的心防，他坦承為14萬元殺害3人，卻謊報棄屍點，後來一名獵人在五指山追捕野兔，意外發現骨骸，這才順利破案，李最終也遭槍決伏法。

1990年某天，3名從台東到台北求學或工作的年輕人盧敬元、陳志銘與朱秋媛，突然音訊全無，這3個人都畢業於台東師範附小，成年後各自到台北發展，之後又重新連繫、聚在一起，彼此照應，其中陳、朱還是情侶關係。

3人失蹤當天，盧母先接到一通電話，一名男子聲稱盧在他手上，要家屬支付300萬元，隨即掛斷電話，不久後，朱母也接到內容類似的電話，2家人相互聯繫，接著向陳父親確認，結果發現3個孩子全都失聯，決定立刻報警。

警方初步掌握，3名失蹤者平日與另一名同樣在台北生活的國小同學李玉民往來密切，3個人的家屬循線前往李的台東住處詢問，李親自應門，但卻一問三不知，對於好友失蹤，李的反應太過冷靜，讓3人的家屬認為事有蹊翹。之後經警方偵訊，李終於坦承勒贖電話是他撥打，卻聲稱這是與3名同學事先串通好的「假綁架」，目的是為了向他們的家人騙錢，作為前往香港創業的資金。

為了找到3人，檢警決定透過法律給李玉民壓力，並根據李的說法，認定全案是年輕人自導自演的詐欺行為，將李及3名失聯青年列為共同被告，李因撥打勒贖電話，被依詐欺罪嫌起訴，最後判刑1年，不久之後入監服刑。

經過長時間偵訊，李玉民心防瓦解，終於鬆口坦承殺害3名同學，案發至此已近9個月。李向警方供稱，3人的遺體被他埋在新店溪秀朗橋下，警方隨即動員大批警力與怪手，前往現場進行大規模開挖，但連續多日卻一無所獲。

由於沒有尋獲屍體，案件再次陷入膠著，直到一則地方新聞見報，才讓案情露出曙光。1990年末，台北市警察局內湖分局接獲報案，在內湖與新北汐止交界的五指山區，發現2具無名白骨，報案的是一名原住民獵人，當天追逐野兔時，意外在一片廢棄鐵皮下，發現1具白骨，警方獲報到場後，又在附近尋獲第二具白骨。

盧敬元、陳志銘的骨骸被尋獲後，李玉民自知法網難逃，向警方供稱朱秋媛的屍體埋在台北橋下，警方也再次出動，前往台北橋搜索，離奇的是，眾人祭拜之後，一名資深刑警仰天大喊：「朱秋媛！妳的家人都來到這裡找妳了，拜託妳趕快現身！」沒多久，這名刑警腳邊的泥土突然露出白色物體，警方見狀立刻開挖，終於發現第3具骨骸，家屬根據腐爛的衣物，確認死者就是朱秋媛。

從事水電工作的李玉民收入不穩定，常向家境優渥的陳志銘借錢，短時間就累積了14萬元欠款，後來陳要求還錢，李卻雙手一攤，雙方因此發生激烈口角。衝突之後，李開始策劃殺人，他先遊說3人一起「出海做生意」，並向3人描繪高獲利的「走私貿易」藍圖。

發現陳志銘、盧敬元有興趣之後，李玉民謊稱要進一步討論，邀二人到五指山上聊天詳談，並趁購買食物與啤酒時，將安眠藥摻入啤酒中，等到二人喝酒昏睡後，狠心將二人勒斃，再用附近的廢棄鐵皮掩蓋屍體。因為怕東窗事發，李隔天還將朱秋媛約出來、殺人滅口，並且埋屍台北橋下，最後還異想天開，打電話給死者家屬，企圖再多撈一筆。

