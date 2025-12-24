倫敦挺巴勒斯坦示威被捕　環保少女童貝里獲釋

▲瑞典知名氣候行動人士「環保少女」童貝里（Greta Thunberg）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

英國警方今天表示，瑞典環保運動者童貝里（Greta Thunberg）在倫敦參加支持巴勒斯坦的抗議活動時，被依「恐怖主義法」拘捕，隨後已獲釋。童貝里因手持呼籲反對種族滅絕的標語而遭扣押，事件引發外界關注她的行動與巴勒斯坦議題的連結。

童貝里（Greta Thunberg）22歲，是知名的瑞典環保運動者。她今天在倫敦參加一場力挺巴勒斯坦的示威活動，警方指出她因展示標語支持被禁組織「巴勒斯坦行動」（Palestine Action）而被逮捕。該標語內容提及反對種族滅絕並支持巴勒斯坦行動的囚犯。英國政府已將這個組織列為恐怖團體，現場氛圍緊張。

相關組織與現場狀況

活動團體「巴勒斯坦囚犯」（Prisoners for Palestine）表示，童貝里是因舉牌聲援被拘留人士而被警方依恐怖主義法律程序逮捕。警方同時也逮捕了另外兩人，他們涉嫌向現場一棟建築物潑灑紅色油漆。警察發言人說，另一名22歲女子隨後到場，也因公開支持遭禁組織而被帶走。

「巴勒斯坦囚犯」組織表示，他們主要支持因絕食抗議而被拘留的活動人士。這次抗議選擇了某棟保險公司辦公大樓作為目標，組織指控該公司為以色列軍事企業「埃爾比特系統公司」（Elbit Systems）英國分公司提供服務。對於這項指控，保險公司目前尚未發表任何回應。

行動背景與童貝里過往事蹟——國際抗議經驗

童貝里（Greta Thunberg）2018年在瑞典國會前發起每週一次的氣候抗議運動後迅速成名，持續以行動倡導環保與人權。去年10月，她曾與其他478人一同嘗試將援助物資送進加薩（Gaza），並在「全球堅韌船隊」（Global Sumud Flotilla）行動中遭到以色列當局拘留與驅逐。對於外界指控以色列進行種族滅絕，以色列官方始終否認。