社會 社會焦點 保障人權

搭公車疑提到「殺人」乘客嚇壞報警！他講電話遭帶回...真相曝光

▲▼新北市淡水分局。（圖／翻攝自Google Maps）

▲新北市淡水分局。（圖／翻攝自Google Maps）

記者陳以昇、閔文昱／新北報導

新北市三芝區22日下午驚傳公車恐嚇危安事件。一輛由淡水開往基隆的淡水客運862路公車上，有乘客聽見一名男子講電話時談及「殺人」等字眼，擔心發生隨機攻擊，導致車內乘客恐慌並報警。警方獲報後火速攔車處理，經查證後澄清，並無男子在車上喊殺人情事，屬誤會一場。

乘客聽到「殺人」字眼　警方17分鐘內攔車

淡水警分局指出，22日下午5時16分許接獲民眾報案，指稱在淡水客運862公車上（淡水往基隆方向），行經新北市三芝區台二線22公里處時，聽到一名男子講電話內容涉及「殺人」等語，造成車內乘客恐慌。

警方不敢大意，立即通報線上警網，並聯合金山分局於三芝區台二線往石門方向成功攔下該輛公車，隨即對車上人員進行盤查。

男子僅在通話中　身上未查獲危險物

警方查出，該名男子為40歲蕭姓男子，領有身心障礙手冊，身上並未查獲任何刀械或其他危險物品。經了解，蕭男當時僅是在與友人通電話，並非對車內乘客發出恐嚇，也未有任何實際危害行為。

警方仍依程序將蕭男帶返派出所說明，進一步釐清案情，確認並無恐嚇危害公共安全之情事。

警方澄清：並無喊殺人　屬謠言誤傳

警方強調，本案並非外界流傳的「公車上喊殺人」，相關說法為誤傳與謠言，呼籲民眾勿過度恐慌。警方也指出，近期社會重大刑案後，民眾警覺性提高，警方對任何可能危害公共安全的通報都會迅速處理，以確保乘客與社會安全。

12/20 全台詐欺最新數據

快訊／法務部下令：網路恐嚇一律嚴速查辦

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

公車事件警方攔車恐嚇謠言新北三芝安全澄清

