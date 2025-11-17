　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

點亮餐桌上的永續健康！佳格攜手博幼培訓在地種子教師　深化偏鄉兒少營養教育

佳格,營養教育,博幼社會福利基金會,健康飲食,營養知識,兒少健康,偏鄉兒少,食農教育,芬園（圖／翻攝自佳格網站）

▲佳格「以愛灌溉」營養教育營，帶領博幼學童從遊戲中學習營養知識。（圖／翻攝自佳格網站，以下同）

生活中心／綜合報導

當孩子把親手煮的粥端回家，貼心地為牙口不好的阿公留下一碗暖食，這份溫暖的餐點，不僅僅是食物，更是營養教育走進生活、在家庭延續，一步步紮下健康的根基。該吃什麼？怎麼吃？這些不在制式課本裡，卻深刻關係著孩子的成長、體力與專注力。佳格食品集團與博幼社會福利基金會，共同推動將營養教育融入日常教學，逐步培養孩子建立健康飲食習慣，其中關鍵的一環，就是讓在地老師成為健康飲食的推廣者。

兒少健康議題長年受到關注，特別是在弱勢與偏鄉地區，營養知識、資源取得與家庭飲食習慣上存在差距，博幼社會福利基金會處長徐英庭多年來在第一線與孩子相處，他觀察到，「吃得飽，但不均衡」是偏鄉兒少普遍面臨的問題，有孩子常以一碗白飯淋醬油充當一餐，或是選擇學校附近隨手可得的雞排、奶茶等作為主食，大多選擇以高熱量、高糖分、高脂肪等食物滿足飽足感為優先，不僅造成營養失衡，更直接影響發育與成長。

佳格,營養教育,博幼社會福利基金會,健康飲食,營養知識,兒少健康,偏鄉兒少,食農教育,芬園（圖／翻攝自佳格網站）

▲▼ 佳格 。（圖／佳格）

▲透過學習，讓孩子們輕鬆學到六大類營養。

為了讓孩子帶來健康轉變，佳格以實際行動投入推進兒少營養教育，其中與博幼社會福利基金會攜手已長達五年以上，計畫初期從最基本的「營養物資支持捐贈」開始，每一份營養教育箱內含全穀雜糧、豆魚蛋肉、乳品等多元品項，彌補營養來源不足，然而，單靠物資難以真正改變生活模式，因此，兩單位逐步擴大合作範圍，透過舉辦營養教育營隊、設計教材、推行課輔老師營養培訓等深化合作，讓營養教育從「提供物資」轉向「培力在地」，形成可持續發展的健康教育機制，以應對長遠需求。

除了持續將營養物資送達偏鄉，2025年起，佳格與博幼進一步啟動「課輔老師培訓計畫」，以系統性的師資培訓，協助偏鄉教育現場的課輔老師、甚至是在地媽媽成為「營養教育種子教師」，不只將營養知識「內化」，也學會如何教，並被鼓勵開設相關課程，帶著孩子從「知道什麼是健康」走向「願意實踐健康」。而佳格提供的營養教育箱，把教案、教具、教材與實作物資整合，讓老師能在課堂中完整運用，使營養教育不會成為零散活動，而是能扎實落地、自然落實到生活中。

佳格,營養教育,博幼社會福利基金會,健康飲食,營養知識,兒少健康,偏鄉兒少,食農教育,芬園（圖／翻攝自佳格網站）

▲▼ 佳格 。（圖／佳格）

▲▼佳格以愛灌溉營養教育營，博幼學童在實作中動手做健康營養的一餐。

佳格,營養教育,博幼社會福利基金會,健康飲食,營養知識,兒少健康,偏鄉兒少,食農教育,芬園（圖／翻攝自佳格網站）

徐英庭指出，如果僅停留在物資捐贈，一旦資源中斷，改變也會停止，唯有提升健康意識，讓營養教育能量自主成長，即使未來資源有變動，孩子也能因為知識、行為的改變，在食物選擇與營養攝取上持續實踐。他也分享，營養教育結合實作的過程中，發現學童的飲食行為出現顯著改變，從被動學習轉為主動嘗試，超乎預期，「許多孩子原本對十穀米等食材興趣缺缺，但在課程中親手烹調後，開始願意嘗試，更有學生把學到的營養概念與簡易料理帶回家中，跟阿公阿嬤分享，使營養教育的影響力從課輔班擴展到家庭。」

此計畫以「長期賦能」為核心，2025年將協助博幼17個機構據點完成初階訓練，並預計於2027年前培育超過200位在地種子教師，持續將營養知識擴散到社區的每一個角落，間接惠及影響超過5000名偏鄉學童與家庭，為社會和下一代帶來正向影響。徐英庭表示，營養教育是一門專業學問，博幼作為推動偏鄉兒童脫貧教育的非營利組織，跨領域與專業企業合作，不僅超越了單純的物資捐助，更能從多面向切入，為孩子和他們背後的家庭提供更全面、更廣泛的幫助。

佳格,營養教育,博幼社會福利基金會,健康飲食,營養知識,兒少健康,偏鄉兒少,食農教育,芬園（圖／翻攝自佳格網站）

▲佳格營養教育營安排博幼學童摘採溫室蕃茄做為食材。

佳格秉持成為「全家的健康營養夥伴」的企業使命，長期以推廣「營養教育」為關鍵永續行動，除了在偏鄉深耕，亦延伸至一般國民小學的教育現場，以推廣全穀雜糧主食的健康觀念，在2025年啟動「芬園食農教育體驗計畫」，攜手芬園鄉農會、台中農改場，以及芬園國中、芬園國小、文德國小、寶山國小與茄荖國小等五間學校，以實驗性跨域合作模式深化食農教育課程，從走進農地、認識作物，透過實地體驗，幫助孩子理解均衡飲食、永續農業與在地食材的價值，讓學習從校園延伸到生活，並從日常飲食啟發對環境與健康的責任意識。

自計畫於6月啟動以來，與芬園五間國中、小合作，已成功號召706名師生參與。芬園國小校長楊淙富表示，學校推廣食農教育長達15年之久，此次與佳格合作將營養午餐與全穀主食結合，讓學生能從「產地到餐桌」認識食物來源，同時結合環境教育議題認識在地發展的水果，對營養與健康有更多了解，讓學校在食農教育有更不一樣的體驗。

楊淙富強調：「營養教育對於兒童的健康發展至關重要，不僅影響學童的體能，更會影響學習專注力。佳格的專業導入讓學生從體驗中學會選擇，培養長遠的健康飲食習慣。」文德國小校長謝庭秝也提到：「透過佳格的專業資源與教材，學生能以遊戲、實作、互動的方式更有系統的學習，讓食農教育更貼近生活，也更完整地連結『吃得健康、吃得安心』的理念。」

佳格,營養教育,博幼社會福利基金會,健康飲食,營養知識,兒少健康,偏鄉兒少,食農教育,芬園（圖／翻攝自佳格網站）

▲信義鄉在地野菜主廚松芳古（Ibi）教博幼學童如何辨別及應用食材。

佳格深信「讓每個人能吃得更好，活得更健康」是達到社會營養平權的基本原則，將持續透過多元且具延續性的行動，把企業核心價值轉化為社會的正面力量。佳格食品永續長陳文琪表示：「推動營養教育和健康平權」是企業永續策略很重要的一環，未來將持續攜手社會各界夥伴，透過知識內化和在地賦能，打造具延續性的營養教育生態系，實踐『教育、健康、共好』的永續願景。」未來期許擴大營養教育的影響力，深化與教育機構、基金會的合作，為下一代打造更強健與永續的根基。
 

營養師教你3招控血糖飲食法

營養師教你3招控血糖飲食法

曾有醫生示警國內糖尿病患者有年輕化趨勢，營養師夏子雯提醒，血糖偏高或是已有糖病的病友更該控制飲食，所謂的飲控不是限制，而是選擇，病友若能掌握3招飲食搭配技巧，就能享用美食，同時也能控制好血糖數值。

不用開火！她靠一招烹調青菜被讚：上班族救星

不用開火！她靠一招烹調青菜被讚：上班族救星

控制血糖日常飲食攻略一次學會

控制血糖日常飲食攻略一次學會

企業ESG×食農教育　新北打造場域教案新典範

企業ESG×食農教育　新北打造場域教案新典範

吃晚餐6重點　保持身材免餓肚

吃晚餐6重點　保持身材免餓肚

佳格營養教育博幼社會福利基金會健康飲食營養知識兒少健康偏鄉兒少食農教育芬園

