點亮餐桌上的永續健康！佳格攜手博幼培訓在地種子教師　深化偏鄉兒少營養教育

▲佳格「以愛灌溉」營養教育營，帶領博幼學童從遊戲中學習營養知識。（圖／翻攝自佳格網站，以下同）

生活中心／綜合報導

當孩子把親手煮的粥端回家，貼心地為牙口不好的阿公留下一碗暖食，這份溫暖的餐點，不僅僅是食物，更是營養教育走進生活、在家庭延續，一步步紮下健康的根基。該吃什麼？怎麼吃？這些不在制式課本裡，卻深刻關係著孩子的成長、體力與專注力。佳格食品集團與博幼社會福利基金會，共同推動將營養教育融入日常教學，逐步培養孩子建立健康飲食習慣，其中關鍵的一環，就是讓在地老師成為健康飲食的推廣者。

兒少健康議題長年受到關注，特別是在弱勢與偏鄉地區，營養知識、資源取得與家庭飲食習慣上存在差距，博幼社會福利基金會處長徐英庭多年來在第一線與孩子相處，他觀察到，「吃得飽，但不均衡」是偏鄉兒少普遍面臨的問題，有孩子常以一碗白飯淋醬油充當一餐，或是選擇學校附近隨手可得的雞排、奶茶等作為主食，大多選擇以高熱量、高糖分、高脂肪等食物滿足飽足感為優先，不僅造成營養失衡，更直接影響發育與成長。

▲透過學習，讓孩子們輕鬆學到六大類營養。

為了讓孩子帶來健康轉變，佳格以實際行動投入推進兒少營養教育，其中與博幼社會福利基金會攜手已長達五年以上，計畫初期從最基本的「營養物資支持捐贈」開始，每一份營養教育箱內含全穀雜糧、豆魚蛋肉、乳品等多元品項，彌補營養來源不足，然而，單靠物資難以真正改變生活模式，因此，兩單位逐步擴大合作範圍，透過舉辦營養教育營隊、設計教材、推行課輔老師營養培訓等深化合作，讓營養教育從「提供物資」轉向「培力在地」，形成可持續發展的健康教育機制，以應對長遠需求。

除了持續將營養物資送達偏鄉，2025年起，佳格與博幼進一步啟動「課輔老師培訓計畫」，以系統性的師資培訓，協助偏鄉教育現場的課輔老師、甚至是在地媽媽成為「營養教育種子教師」，不只將營養知識「內化」，也學會如何教，並被鼓勵開設相關課程，帶著孩子從「知道什麼是健康」走向「願意實踐健康」。而佳格提供的營養教育箱，把教案、教具、教材與實作物資整合，讓老師能在課堂中完整運用，使營養教育不會成為零散活動，而是能扎實落地、自然落實到生活中。

▲▼佳格以愛灌溉營養教育營，博幼學童在實作中動手做健康營養的一餐。

徐英庭指出，如果僅停留在物資捐贈，一旦資源中斷，改變也會停止，唯有提升健康意識，讓營養教育能量自主成長，即使未來資源有變動，孩子也能因為知識、行為的改變，在食物選擇與營養攝取上持續實踐。他也分享，營養教育結合實作的過程中，發現學童的飲食行為出現顯著改變，從被動學習轉為主動嘗試，超乎預期，「許多孩子原本對十穀米等食材興趣缺缺，但在課程中親手烹調後，開始願意嘗試，更有學生把學到的營養概念與簡易料理帶回家中，跟阿公阿嬤分享，使營養教育的影響力從課輔班擴展到家庭。」

此計畫以「長期賦能」為核心，2025年將協助博幼17個機構據點完成初階訓練，並預計於2027年前培育超過200位在地種子教師，持續將營養知識擴散到社區的每一個角落，間接惠及影響超過5000名偏鄉學童與家庭，為社會和下一代帶來正向影響。徐英庭表示，營養教育是一門專業學問，博幼作為推動偏鄉兒童脫貧教育的非營利組織，跨領域與專業企業合作，不僅超越了單純的物資捐助，更能從多面向切入，為孩子和他們背後的家庭提供更全面、更廣泛的幫助。

▲佳格營養教育營安排博幼學童摘採溫室蕃茄做為食材。

佳格秉持成為「全家的健康營養夥伴」的企業使命，長期以推廣「營養教育」為關鍵永續行動，除了在偏鄉深耕，亦延伸至一般國民小學的教育現場，以推廣全穀雜糧主食的健康觀念，在2025年啟動「芬園食農教育體驗計畫」，攜手芬園鄉農會、台中農改場，以及芬園國中、芬園國小、文德國小、寶山國小與茄荖國小等五間學校，以實驗性跨域合作模式深化食農教育課程，從走進農地、認識作物，透過實地體驗，幫助孩子理解均衡飲食、永續農業與在地食材的價值，讓學習從校園延伸到生活，並從日常飲食啟發對環境與健康的責任意識。

自計畫於6月啟動以來，與芬園五間國中、小合作，已成功號召706名師生參與。芬園國小校長楊淙富表示，學校推廣食農教育長達15年之久，此次與佳格合作將營養午餐與全穀主食結合，讓學生能從「產地到餐桌」認識食物來源，同時結合環境教育議題認識在地發展的水果，對營養與健康有更多了解，讓學校在食農教育有更不一樣的體驗。

楊淙富強調：「營養教育對於兒童的健康發展至關重要，不僅影響學童的體能，更會影響學習專注力。佳格的專業導入讓學生從體驗中學會選擇，培養長遠的健康飲食習慣。」文德國小校長謝庭秝也提到：「透過佳格的專業資源與教材，學生能以遊戲、實作、互動的方式更有系統的學習，讓食農教育更貼近生活，也更完整地連結『吃得健康、吃得安心』的理念。」

▲信義鄉在地野菜主廚松芳古（Ibi）教博幼學童如何辨別及應用食材。

佳格深信「讓每個人能吃得更好，活得更健康」是達到社會營養平權的基本原則，將持續透過多元且具延續性的行動，把企業核心價值轉化為社會的正面力量。佳格食品永續長陳文琪表示：「推動營養教育和健康平權」是企業永續策略很重要的一環，未來將持續攜手社會各界夥伴，透過知識內化和在地賦能，打造具延續性的營養教育生態系，實踐『教育、健康、共好』的永續願景。」未來期許擴大營養教育的影響力，深化與教育機構、基金會的合作，為下一代打造更強健與永續的根基。

