快訊／台中后里工廠起火濃煙沖天　環保局緊急呼籲關閉門窗

台中市環保局去年接獲陳情，烏日區東園里番仔園圳遭偷倒水肥及廢油水，案經台中地檢署偵結，去年9月起訴「廢油一條鏈」的相關不肖廠商、環保公司等19人，並聲請沒收犯罪所得逾1億元。台中地檢署持續深入追查，再發現張姓兄弟經營的三井石油、東欣油品科技公司也是共犯結構，檢警上週展開第5波搜索，帶回張姓兄弟等5人，檢察官複訊後依違反廢清法等罪聲押張姓兄弟獲准，其餘人以5萬元至10萬元不等金額交保。