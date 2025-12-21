快訊／台中后里工廠起火濃煙沖天　環保局緊急呼籲關閉門窗

▲台中后里工廠黑煙沖天，環保局提醒關閉門窗。（圖／台中市政府提供，下同）
記者鄧木卿／台中報導
台中市后里區新店莊26號附近一間工廠今（21）中午1點28分傳出火警，消防局派遣9車17人前往，濃濃火煙沖上天際，初步得知工廠內無人，目前火勢已侷限廠房內，持續搶救中。
台中環保局也發出空污突發事件通知，目前環境風場偏北風，該址下風處及附近區域皆可能會有異味，提醒位處事故發生附近地區的民眾，請關閉門窗，環保局將持續監控空氣品質，並掌握附近空氣品質測站及空氣盒子之監測數據，請民眾不必恐慌。
